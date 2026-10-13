Vì sao ông Chiêm Quốc Thái kháng cáo trong vụ tranh chấp tài sản với vợ cũ?

Ngày 13.10, thông tin từ TAND khu vực 2 TP.HCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo bản án sơ thẩm vụ "tranh chấp tài sản chung" giữa nguyên đơn là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và bị đơn là ông Chiêm Quốc Thái (52 tuổi, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ).

Ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc ẢNH: THẢO NHÂN

Theo đó, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Phía bà Ngọc cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên không khách quan, không chính xác, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Cạnh đó, ông Chiêm Quốc Thái cũng kháng cáo liên quan đến nội dung TAND khu vực 2 không chấp nhận yêu cầu phản tố buộc bà Ngọc bồi thường thiệt hại cho ông gần 8 tỉ đồng.

Theo đơn kháng cáo, ông Thái trình bày đây là thiệt hại thực tế phát sinh do việc bà Ngọc yêu cầu TAND Q.1 (cũ) áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng đối với một nhà đất của ông, mặc dù tài sản này hoàn toàn không liên quan gì đến bà Ngọc.

"Điều đó đã gây thiệt hại nghiêm trọng là tôi phải bồi thường cho bên thứ 3 khoản tiền 8 tỉ đồng do không thể tiến hành chuyển nhượng theo đúng hợp đồng đặt cọc", ông Thái nêu trong đơn kháng cáo.



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