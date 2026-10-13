Ông Chiêm Quốc Thái và vợ cũ cùng kháng cáo vụ tranh chấp chia tài sản chung

Ngày 13.10, thông tin từ TAND khu vực 2 TP.HCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo bản án sơ thẩm vụ "tranh chấp tài sản chung" giữa nguyên đơn là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và bị đơn là ông Chiêm Quốc Thái (52 tuổi, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ).

Ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc ẢNH: THẢO NHÂN

Theo đó, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Phía bà Ngọc cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên không khách quan, không chính xác, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Cạnh đó, ông Chiêm Quốc Thái cũng kháng cáo liên quan đến nội dung TAND khu vực 2 không chấp nhận yêu cầu phản tố buộc bà Ngọc bồi thường thiệt hại cho ông gần 8 tỉ đồng.

Theo đơn kháng cáo, ông Thái trình bày đây là thiệt hại thực tế phát sinh do việc bà Ngọc yêu cầu TAND Q.1 (cũ) áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng đối với một nhà đất của ông, mặc dù tài sản này hoàn toàn không liên quan gì đến bà Ngọc.

"Điều đó đã gây thiệt hại nghiêm trọng là tôi phải bồi thường cho bên thứ 3 khoản tiền 8 tỉ đồng do không thể tiến hành chuyển nhượng theo đúng hợp đồng đặt cọc", ông Thái nêu trong đơn kháng cáo.



Trước đó, chiều 29.9, TAND khu vực 2 xét xử sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của bà Ngọc, khi tuyên bà Ngọc được chia hơn 743,3 triệu đồng theo tỷ lệ vốn góp của bà Ngọc cùng ông Thái mua 2 căn hộ. Đối với các yêu cầu của bà Ngọc về việc chia tài sản khác trị giá hàng trăm tỉ đồng, tòa không chấp nhận vì không có căn cứ chứng minh.

Ngoài ra, tòa cũng chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Chiêm Quốc Thái, buộc bà Ngọc hoàn trả cho ông số tiền hơn 301.904 USD (tương đương khoảng 7,9 tỉ đồng).

Theo hồ sơ, ông Thái và bà Ngọc từng đăng ký kết hôn năm 2011 tại Mỹ, nhưng đến 2018, quan hệ hôn nhân bị tòa án ở Mỹ tuyên vô hiệu với lý do là hôn nhân giả tạo.

Năm 2024, bà Ngọc cho rằng trong thời kỳ hôn nhân phát sinh một số tài sản chung nên khởi kiện yêu cầu được chia tổng giá trị tài sản cho bà Ngọc ước tính hơn 1.264 tỉ đồng.

Sau đó, bà rút một số yêu cầu, buộc ông Chiêm Quốc Thái chia tài sản chung trong thời gian sống chung với bà Ngọc, với tổng số tiền được chia là hơn 454,8 tỉ đồng.

Không đồng tình, ông Chiêm Quốc Thái cho rằng giữa các bên không có quan hệ hôn nhân hợp pháp nên không phát sinh tài sản chung. Trường hợp bà Ngọc chứng minh có đóng góp tiền mua tài sản chung, làm ăn chung thì đề nghị tòa xem xét theo đúng quy định pháp luật.

Về việc bà Ngọc cho rằng các bên có mối quan hệ sống chung thông qua các hình ảnh chụp chung, có đăng ký kết hôn, các chuyến bay đi chung…, ông Thái khẳng định việc chung sống, qua lại như trên để tạo bằng chứng xác lập hôn nhân giả tạo cho một mục đích khác, thì không thể coi là sống chung như vợ chồng.