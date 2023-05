Bộ trưởng Công an nói rõ lý do tăng cấp hàm tướng, tuổi nghỉ hưu công an

Về đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng tại dự luật, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay, việc quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng đã được nghiên cứu, đánh giá, rà soát kỹ, bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong công an.



Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa thay mặt Chính phủ báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân GIA HÂN

Với các ý kiến cho rằng, việc bổ sung 6 vị trí cấp tướng tuy không vượt chỉ tiêu Bộ Chính trị cho phép nhưng sẽ không có vị trí dự phòng, Bộ trưởng Công an giải thích, các vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng được quy định tại luật Công an nhân dân và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tùy từng thời điểm, giai đoạn, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Mặt khác, thực tế không phải thời điểm nào cũng bố trí đầy đủ các vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng. Do đó, Chính phủ đề nghị giữ nguyên như dự thảo luật đã trình.

Theo dự thảo luật, Bộ Công an đề xuất thêm 1 vị trí cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng đối với sĩ quan công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.

5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng, gồm: hiệu trưởng Trường đại học Cảnh sát nhân dân; hiệu trưởng Trường đại học An ninh nhân dân; trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an; phó cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, trừ đơn vị có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng.

Tăng tuổi nghỉ hưu không tác động nguồn nhân lực công an

Đối với vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu của các chức danh lực lượng công an, nhiều ý kiến đề nghị đánh giá kỹ lưỡng việc tăng hạn tuổi phục vụ đổi với nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá là 3 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá 5 tuổi trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi.

Bộ trưởng Công an giải thích, việc tăng 3 tuổi đối với nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá; 5 tuổi đối với nừ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá đã được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở vị trí, tính chất công việc đặc thù trong lực lượng công an và đặc điểm giới.

Nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá chủ yếu được bố trí giữ chức vụ lãnh đạo cấp cục và tương đương, làm công tác quản lý, phụ trách các lĩnh vực y tế, hậu cần, tài chính, công tác đảng, công tác chính trị... đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, chuyên môn sâu nên đề nghị tăng 5 tuổi.

Trong khi đó, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá chủ yếu được bố trí giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương, vừa làm công tác quản lý, vừa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu nên cần đáp ứng yêu cầu cao hơn về thể chất để thực hiện nhiệm vụ nên đề nghị tăng 3 tuổi.

Còn các trường hợp khác đề nghị tăng 2 tuổi là phù hợp với thực tiễn chiến đấu, công tác của lực lượng công an.

Đặc biệt, đối với cán bộ trực tiếp chiến đấu, đòi hỏi phải có sức khỏe tốt để tác chiến được trong mọi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thì cần tiếp tục áp dụng hạn tuổi phục vụ cao nhất thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường và cơ bản tương đương với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại.

Với các ý kiến lo lắng việc tăng hạn tuổi phục vụ nhưng vẫn giữ nguyên thời hạn thăng cấp bậc hàm như hiện hành sẽ dẫn đến tăng so lượng sĩ quan giữ cấp bậc hàm "kịch khung" trong nhiều năm, tác động đến nguồn nhân lực của toàn lực lượng, Bộ trưởng Công an cho hay, cấp bậc hàm trong công an được quy định trên cơ sở gắn với chức vụ, chức danh của sĩ quan, hạ sĩ quan.

Do đó, ông Tô Lâm khẳng định, việc tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất không làm tăng số lượng sĩ quan giữ cấp bậc hàm "kịch khung"; không tác động đến nguồn nhân lực của toàn lực lượng công an.

Việc sửa đổi luật Công an nhân dân sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 dự kiến khai mạc 22.5 tới đây và thông qua theo quy trình một kỳ họp.