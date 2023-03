Bộ trưởng Công thương: Không được để thiếu than cho sản xuất điện, đạm

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nói như trên trong buổi làm việc ngày 3.3, với lãnh đạo các tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV) và Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng các doanh nghiệp ngành năng lượng.



Ông Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện, sản xuất đạm trong năm 2023 CTV

Theo báo cáo của Vụ Dầu khí và than (Bộ Công thương), dự kiến than thương phẩm năm nay đạt 57,88 triệu tấn, trong đó sản xuất trong nước 44,68 triệu tấn, nhập khẩu 13,2 triệu tấn.

Ước tính than tiêu thụ khoảng 56,95 triệu tấn, trong đó than cho sản xuất điện khoảng 46,16 triệu tấn; cho sản xuất phân bón, hóa chất khoảng 2,5 triệu tấn; sản xuất xi măng khoảng 1,74 triệu tấn; các ngành khác khoảng 4,52 triệu tấn và xuất khẩu khoảng 2,03 triệu tấn.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, trong mọi tình huống, TKV, EVN, PVN và các tổng công ty, chủ đầu tư các nhà máy điện, đạm phải bảo đảm đủ nguồn cung than cho sản xuất điện, đạm để phục vụ phát triển kinh tế đất nước và sinh hoạt của người dân; không được để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung than, kể cả việc thiếu hụt, đứt gãy cục bộ.



Theo Bộ trưởng Bộ Công thương, để thực hiện được mục tiêu này, các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến việc cung cấp than cho sản xuất điện tại Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công thương về việc cung cấp than cho sản xuất điện, đạm trong thời gian qua. Đồng thời, nắm chắc tình hình và kịp thời báo cáo, đề xuất với các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các cam kết tại hợp đồng mua bán than cho sản xuất điện, đạm đã ký. Đặc biệt, các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước. Các doanh nghiệp sử dụng than cũng phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng hợp đồng mua than.