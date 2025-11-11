Bộ trưởng GD-ĐT: Học sinh Hà Nội cạnh tranh chủ yếu là để vào trường tốt

Sáng 11.11, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2025, nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân ngành GD-ĐT Hà Nội ẢNH: VIẾT THÀNH

Sẽ trở thành "thành phố học tập"

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, năm 2025, sự nghiệp GD-ĐT thủ đô có nhiều khởi sắc với những kết quả toàn diện.

Hà Nội hiện có 2.954 trường mầm non, phổ thông. Trong 1 năm gần đây đã xây mới 43 trường, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80,6%.

Tỷ lệ học sinh Hà Nội tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đứng tốp đầu cả nước. 100% nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy. 100% học sinh phổ thông được cấp mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành GD-ĐT…

Đặc biệt, thời gian tới, Hà Nội sẽ có thêm danh hiệu "thành phố học tập" trong mạng lưới các thành phố toàn cầu do UNESCO công nhận.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại lễ tuyên dương ẢNH: VIẾT THÀNH

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, cùng với cả nước, ngành GD-ĐT thủ đô đã nỗ lực, cố gắng đạt nhiều thành tích nổi bật.

"Thành quả đạt được trong những năm qua là rất quý giá nhưng thách thức trên chặng đường phát triển của ngành GD-ĐT Hà Nội cũng hết sức to lớn, đòi hỏi phải nỗ lực vượt bậc trong kỷ nguyên phát triển mới", ông Ngọc nhấn mạnh.

Bổ sung mạng lưới trường học đảm bảo đủ lớp, đủ giáo viên

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị ngành GD-ĐT Hà Nội hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên. Kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích trong giáo dục. Thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò", coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy.

Cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, nâng cao năng lực số cho giáo viên, học sinh…, từng bước triển khai thi tuyển vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính…

Bên cạnh việc giảng dạy các nội dung kiến thức, cần tăng cường giáo dục cho học sinh về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, biết yêu thương, đồng cảm. Quan tâm hơn nữa tới giáo dục thể chất để tạo ra một thế hệ thanh niên khỏe mạnh, phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.

"Tôi mong rằng mỗi thầy cô giáo không ngừng học hỏi, đổi mới, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng bên trong mỗi học trò", ông Ngọc nói và cho biết, Thành ủy Hà Nội sẽ sớm ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, đồng thời tạo mọi điều kiện để ngành GD-ĐT thủ đô phát triển bứt phá.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị ngành GD-ĐT Hà Nội tiếp tục tiên phong triển khai Nghị quyết 71, Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị ẢNH: VIẾT THÀNH

Trước thách thức và cơ hội của giai đoạn phát triển mới, trong phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị ngành GD-ĐT Hà Nội tiếp tục tiên phong triển khai Nghị quyết 71, Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị, đưa thủ đô trở thành hình mẫu về giáo dục thanh lịch, hiện đại, là trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và chuyển đổi số, phát triển công nghệ và ứng dụng khoa học, công nghệ trong GD-ĐT.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, yêu cầu cấp bách của giáo dục thủ đô là tăng số lượng các trường phổ thông, đặc biệt trường trung học phổ thông có chất lượng. Sự cạnh tranh hiện nay chủ yếu cạnh tranh để vào các trường tốt chứ không phải cạnh tranh để có chỗ học.

"Do đó, việc mở rộng và nâng cao chất lượng một cách đồng đều của cả hệ thống các trường học sẽ là giải pháp căn cơ để giảm sức ép và giảm đi sự căng thẳng không đáng có của các đợt tuyển sinh vào lớp 10, vừa đảm bảo môi trường học tập chất lượng cho mọi học sinh, vừa đảm bảo sự công bằng trong giáo dục", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.