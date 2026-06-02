Bộ trưởng GD-ĐT: Không để xảy ra sai phạm trong thi tốt nghiệp THPT

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay 2.6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học, cao đẳng và triển khai một số chính sách mới về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị về thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, mục tiêu xuyên suốt của kỳ thi là bảo đảm an toàn, công bằng và chất lượng. Những năm qua, kỳ thi đã được tổ chức ngày càng gọn nhẹ, giảm áp lực, giảm tốn kém cho xã hội với chủ trương "giành những việc khó về chúng ta và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh".

Nhấn mạnh vai trò quyết định của công tác chuẩn bị đối với thành công của kỳ thi, người đứng đầu ngành giáo dục đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ văn bản, quy trình và phương án tổ chức để bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ thời gian thực hiện.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng đặc biệt lưu ý công tác nhân sự và tập huấn nghiệp vụ. Không chỉ cán bộ coi thi mà tất cả lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi đều phải được tập huấn kỹ, nắm chắc trách nhiệm, quyền hạn và quy trình xử lý tình huống, nhất là trong bối cảnh có nhiều lực lượng lần đầu tham gia theo mô hình tổ chức mới.

Về cơ sở vật chất, ông yêu cầu các địa phương rà soát kỹ điều kiện tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, bảo quản đề thi, bài thi và khu vực gửi đồ của thí sinh; bố trí địa điểm phòng y tế phù hợp, tuyên truyền để học sinh nắm được địa điểm này.

Trang bị thiết bị để ngăn chặn gian lận bằng công nghệ

Liên quan đến phòng, chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương chủ động trang bị các thiết bị kỹ thuật phù hợp để phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức trách nhiệm và tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để hướng dẫn sử dụng thiết bị, nhận diện các phương thức gian lận và xây dựng phương án xử lý hiệu quả. Cán bộ coi thi trước khi vào phòng thi, phát đề cần nhắc lại để thí sinh không vô tình mang điện thoại vào phòng thi.

Ông Minh Sơn yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kịch bản ứng phó với thiên tai, thời tiết cực đoan, sự cố kỹ thuật, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi. Khi xảy ra sự cố, việc xử lý phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, tuân thủ quy chế, thực hiện kịp thời, bình tĩnh và có sự thống nhất trong ban chỉ đạo.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cần được tăng cường ở tất cả các khâu của kỳ thi. "Mục tiêu cao nhất là tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng và không có sai phạm xảy ra", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.