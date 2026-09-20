Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm chậm thực hiện 'lương nhà giáo cao nhất'

Tại phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn do Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội tổ chức, sáng nay 20.9, tại Nhà Quốc hội, nhiều ý kiến đại biểu bày tỏ sự "sốt ruột" khi chính sách lương nhà giáo cao nhất trong hệ thông thang bảng lương hành chính sự nghiệp trong luật Nhà giáo chưa đi vào cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giải trình về chậm thực hiện chính sách lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bảng lương ẢNH: T.N

Báo cáo của Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội cũng chỉ ra rằng chính sách tiền lương, phụ cấp và hỗ trợ tổng thể đối với nhà giáo chưa được hoàn thiện đầy đủ; chủ trương xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong hệ thống thang, bảng lương hành chính sự nghiệp chưa được cụ thể hóa.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy nguồn lực thực hiện chính sách nằm trong tổng thể chi ngân sách giáo dục và nguồn cải cách tiền lương; tuy nhiên, một số địa phương còn khó khăn trong bố trí kinh phí hợp đồng giáo viên, chi trả tiền dạy thêm giờ và thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo. Như vậy, cần phân biệt giữa khả năng bố trí ngân sách theo cơ chế pháp lý với nguồn kinh phí đã thực tế được phân bổ, chi trả và đến đúng đối tượng.

Ủy ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện nghị định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo theo thời hạn cụ thể, bảo đảm đồng bộ với cải cách tiền lương chung.

Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính phải hoàn thiện đánh giá tác động, xác định đầy đủ số đối tượng, mức hưởng, nhu cầu kinh phí, nguồn bảo đảm và lộ trình thực hiện. Đối với địa phương khó khăn, cần có cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo mức thiếu hụt thực tế, bảo đảm các chính sách được chi trả đầy đủ, kịp thời và thống nhất.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các địa phương xây dựng cơ chế đánh giá chính sách thu hút theo kết quả giữ chân nhà giáo, không chỉ theo số lượng tuyển dụng. Chính sách cần được thiết kế theo gói hỗ trợ tổng thể, gồm tiền lương, phụ cấp, nhà ở, đi lại, điều kiện làm việc, đào tạo, cơ hội phát triển nghề nghiệp và ưu tiên trong quy hoạch, bổ nhiệm.

Chờ đề án cải cách tiền lương

Giải thích về lý do "chậm muộn" về chính sách lương nhà giáo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhận "trách nhiệm của Bộ GD-ĐT", cho biết Bộ đã xây dụng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền luơng, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, việc hoàn thiện nghị định được thực hiện sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến đối với Đề án cải cách chính sách tiền luơng. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện, tham mưu Chính phủ ban hành nghị định để triển khai chính sách.

Giải thích thêm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, cho biết, hiện, v iệc thực hiện chế độ chính sách tiền lương của hệ thống chính trị đang được xây dựng trong Đề án cải cách chính sách tiền lương tổng thể do Bộ Nội vụ chủ trì.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp của nhà giáo được đặt trong tổng thể toàn bộ hệ thống cải cách tiền lương. Theo lộ trình, đề án sẽ được trình Bộ Chính trị và trình Hội nghị Trung ương 5 dự kiến diễn ra vào tháng 3.2027 thông qua.