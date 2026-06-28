Mệnh lệnh về lương nhà giáo cao nhất

Văn phòng T.Ư Đảng ngày 24.6 công bố kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT. Trong đó nêu rõ, Bộ GD-ĐT phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp.

Chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khiến cả triệu nhà giáo trên cả nước cảm nhận mong mỏi về lương nhà giáo cao nhất gần hiện thực hơn bao giờ hết. Hiện cả nước có hơn 1 triệu giáo viên mầm non, phổ thông hưởng lương từ ngân sách. Hàng chục năm qua, chủ trương xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp đã được thể hiện ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng như lời hứa của nhiều nhiệm kỳ bộ trưởng GD-ĐT, nhưng vẫn chưa thực sự đi vào đời sống.

Mới đây nhất, tháng 6.2025, Quốc hội thông qua luật Nhà giáo, quy định nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Giáo viên rất mừng, rất chờ đợi nhưng sau 1 năm luật có hiệu lực, những văn bản dưới luật để thực hiện lương nhà giáo cao nhất vẫn chưa được ban hành.

Sự chậm trễ dù có thể xuất phát từ nguyên nhân khách quan nhưng một lần nữa lại khiến nhà giáo tâm tư, thậm chí có đôi chút hồ nghi: liệu một lần nữa xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp lại mới nằm "trên giấy". Có nhà giáo thở dài: "Mới chỉ thấy tăng lương trên báo".

Chính vì vậy, chỉ đạo cũng là thúc giục từ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ, ngành liên quan, đã mang lại niềm vui, niềm tin cho cả triệu nhà giáo trên cả nước.

Khi thuyết minh về việc cần phải xếp lương nhà giáo cao nhất trong quá trình xây dựng luật Nhà giáo, Bộ GD-ĐT và nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng: giáo dục không được ưu tiên đầu tư thì việc tuyên ngôn về vị thế, vai trò của nhà giáo không trở thành hiện thực. Khác với các ngành nghề khác, đối tượng tác động trực tiếp của nhà giáo là người học, sản phẩm của nhà giáo là sự hình thành, phát triển nhân cách của người học, do đó hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo khác hoàn toàn so với các ngành nghề khác.

Do thu nhập chưa bảo đảm, chế độ ưu đãi đối với nhà giáo chưa tương xứng với hoạt động nghề nghiệp, nhiều nhà giáo phải làm thêm công việc khác, thậm chí phải chuyển việc nên nghề dạy học không được xã hội đánh giá cao, ngành sư phạm cũng không còn sức hút như các ngành nghề khác, ảnh hưởng đến vị thế, vai trò của nhà giáo.

Trong khi đó, vai trò và yêu cầu với nhà giáo ngày càng cao hơn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT lấy người học là trung tâm, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ. Bộ GD-ĐT cho rằng vai trò của nhà giáo với người học đã chuyển từ nhà giáo là người truyền thụ kiến thức sang người tổ chức các hoạt động nhận thức, người học chủ động tìm tòi để lĩnh hội và vận dụng kiến thức.

Do vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với yêu cầu ngày càng cao hơn về vai trò và trách nhiệm của nhà giáo thì thu nhập chính đáng của những người chọn nghề cao quý sẽ sớm được nâng lên xứng tầm.