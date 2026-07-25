Bộ trưởng GD-ĐT: Xây dựng chương trình hành động về trung thực

Chấm dứt triệt để tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ...

Tại hội nghị giám đốc sở GD-ĐT toàn quốc mới đây, nhắc lại hiện tượng tiêu cực ở một số địa phương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, "đây là vấn đề nhức nhối trong ngành và chúng ta cần phải quyết tâm đẩy lùi".

"Trong năm học 2026 - 2027, chúng ta cần xác định những thước đo cụ thể. Tôi muốn cụ thể những thước đo về kết quả thực chất mà toàn ngành phải hoàn thành. Thứ nhất, trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nêu.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định quyết tâm "thực hiện trung thực" trong giáo dục ẢNH: MOET

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT dẫn chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, những học sinh vào lớp 1 năm nay, hơn chục năm sau sẽ hoàn thành THPT và học xong học nghề, hoặc đại học. Các em sẽ là lực lượng gánh vác sứ mệnh phát triển, xây dựng đất nước. Những sinh viên vào đại học năm nay, 4 - 5 năm nữa ra trường, cũng là thời điểm năm 2030, sẽ đóng góp như thế nào vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số của quốc gia, xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển?

Học sinh, sinh viên khi ra trường phải có phẩm chất và năng lực thực chất; trở thành những công dân toàn cầu, đồng thời tích hợp các giá trị truyền thống của dân tộc và làm chủ những công nghệ mới.

"Chúng ta cần chấm dứt triệt để tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích và kết quả thi đua. Trong hệ thống giáo dục, cần hình thành và giáo dục tinh thần liêm chính học thuật cho học sinh ngay từ trên bục giảng, từ mầm non và các cấp học tiếp theo. Mỗi học sinh cần biết mình đang ở đâu để nỗ lực vươn lên vì sự tiến bộ của bản thân, chứ không chỉ chạy theo điểm số để so sánh với người khác", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Ông Hoàng Minh Sơn cũng yêu cầu phải củng cố và tăng cường niềm tin thực chất của nhân dân đối với ngành giáo dục. Đó là sự an tâm của từng phụ huynh, của toàn xã hội mỗi khi năm học mới bắt đầu. Làm sao để mỗi phụ huynh đều tin tưởng khi gửi con mình đến trường; để các em được sống và học tập trong một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thực chất, trung thực. Để toàn xã hội có thể tin tưởng vào công tác đánh giá, kiểm tra, thi cử của chúng ta trong những năm tới.

Quyết tâm thực hiện bằng tất cả sự tự trọng của nhà giáo

"Đây là quyết tâm mà với lòng tự trọng của những người làm giáo dục, các nhà giáo trong toàn ngành phải cùng nhau phấn đấu, từng bước xóa bỏ những tiêu cực, gian lận trong thi cử, tình trạng lạm thu trong các nhà trường; minh bạch tất cả các khoản thu, minh bạch dữ liệu hoạt động và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, gian lận trong nhà trường. Chỉ có như vậy, chúng ta mới từng bước xây dựng được một nền giáo dục chất lượng, công bằng và trung thực", ông Hoàng Minh Sơn phát biểu.

Bộ trưởng GD-ĐT cho biết: "Tại Hội nghị Trung ương vừa rồi, có một đại biểu trong ngành góp ý, đề nghị bổ sung thêm một chữ "trung thực" vào nội hàm phát triển giáo dục. Ngay tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ đạo cần đưa vào nội dung này".

Theo ông Hoàng Minh Sơn, đây không phải là một nội dung mới, nhưng chúng ta đã để vấn đề này tồn tại trong nhiều năm. Đây cũng không chỉ là vấn đề của riêng ngành giáo dục, mà là vấn đề chung của xã hội. Tuy nhiên, trước hết, trong ngành giáo dục, phải làm thật tốt...

Ông Hoàng Minh Sơn gọi đây là "một vấn đề hết sức cấp bách" và trong năm học này, toàn ngành cần "quyết tâm thực hiện bằng tất cả sự tự trọng của những người làm giáo dục, các nhà giáo". Cần từng bước đẩy lùi vấn đề này từ những việc nhỏ nhất: trong công việc dạy học học sinh, kiểm tra bài tập, trong công tác báo cáo kết quả, phải thực chất, trung thực. Theo ông, việc này không thể chỉ thực hiện trong một năm mà có thể cần nhiều năm và phải kiên trì thực hiện.

"Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng chương trình hành động để toàn ngành thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết của Trung ương", người đứng đầu ngành giáo dục khẳng định.