Bộ trưởng GD-ĐT: Những người làm giáo dục đã thể hiện đầy đủ sự tự trọng của mình chưa?

Tại hội nghị giám đốc sở GĐ-ĐT năm 2026 diễn ra ngày 23 - 24.7 tại Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã nhắc đến vấn đề thực chất, trung thực trong ngành giáo dục từ những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhắc đến những sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: MOET

Ông Minh Sơn đánh giá, hình thức tổ chức kỳ thi hiện nay có nhiều ưu điểm: tổ chức bài bản, nhẹ nhàng, giảm áp lực đối với học sinh và toàn xã hội.

"Thế nhưng, ở một số nơi đã xảy ra những hiện tượng sai phạm. Chúng ta có thể nói về nguyên nhân khách quan, nhưng cũng phải nói về nguyên nhân chủ quan. Những người làm giáo dục đã nhận diện được những động lực tạo ra tiêu cực này chưa? Chúng ta đã làm hết sức mình và đã thể hiện đầy đủ sự tự trọng của mình chưa?", ông Minh Sơn đặt câu hỏi.

Xử lý thật nghiêm mới có thể lấy lại sự công bằng, tin cậy của kỳ thi

Bộ trưởng GD-ĐT cũng khẳng định: "Rất mong muốn và đang phối hợp với lãnh đạo các địa phương, các cơ quan chức năng để xử lý thật nghiêm. Với những vấn đề liên quan đến đạo đức, chỉ có xử lý thật nghiêm bằng các quy định pháp luật mới có thể lấy lại sự công bằng, sự trung thực và độ tin cậy của kỳ thi".

Ông Sơn cũng nhấn mạnh, vấn đề không chỉ là qua một kỳ thi. Mà cần xem xét trong từng công việc giảng dạy hằng ngày, trong từng công việc quản lý hằng ngày, "những gì chúng ta chưa làm đúng thực chất; những gì chúng ta còn xuề xòa, chưa nghiêm túc, chưa thực hiện nghiêm kỷ cương".

Giám đốc các sở GD-ĐT dự hội nghị ẢNH: MOET

"Bằng tất cả sự tự trọng của những người làm giáo dục, các nhà giáo, chúng ta cần từng bước đẩy lùi vấn đề này từ những việc nhỏ nhất: trong công việc dạy học học sinh, kiểm tra bài tập, trong công tác báo cáo kết quả, phải thực chất, trung thực", ông Sơn nói.

Trong năm học mới, người đứng đầu ngành giáo dục đề nghị đưa nội dung này vào kết luận, xây dựng chương trình hành động để quyết tâm thực hiện và nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, ông Minh Sơn nhấn mạnh: "Cần trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật. Chúng ta cần chấm dứt triệt để tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích và kết quả thi đua".

Trong hệ thống giáo dục, cần hình thành và giáo dục tinh thần liêm chính học thuật cho học sinh ngay từ trên bục giảng, từ mầm non và các cấp học tiếp theo. Mỗi học sinh cần biết mình đang ở đâu để nỗ lực vươn lên vì sự tiến bộ của bản thân, chứ không chỉ chạy theo điểm số để so sánh với người khác.



