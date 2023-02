Bộ trưởng GTVT: Một số tỉnh cho lập các trạm đăng kiểm vô tội vạ

Thông tin này được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu ra tại Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 sáng 9.2. Chia sẻ tuy mới về nhận nhiệm vụ, song ông Thắng cũng "thấy hơi chạnh lòng" về vấn đề đăng kiểm.



Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng T.M

"Cuối cùng lỗi thuộc về Cục Đăng kiểm hết và phải chịu trận trong các sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Trong khi đó, nguyên nhân chính là phân cấp, phân quyền cho địa phương", Bộ trưởng Thắng nêu.

Ông Thắng lý giải, một số địa phương cho thành lập các trung tâm đăng kiểm vô tội vạ. Khi có nhiều trạm đăng kiểm thì doanh thu không đủ chi phí, có trạm lôi kéo doanh nghiệp vận tải dẫn tới tiêu cực, bỏ qua các lỗi vi phạm. Thậm chí, sự cạnh tranh còn dẫn đến dung túng, thông đồng chủ xe để cơi nới kích thước thành, thùng hàng.

"Sắp tới, Bộ GTVT phân cấp phân quyền nhưng sẽ siết chặt thanh kiểm tra. Các Sở GTVT và UBND tỉnh cần phân tích rất rõ ranh giới, phối hợp với nhau để chỗ nào có lỗ hổng thì bịt vào, quy định lỏng lẻo phải siết lại, cái nào chặt quá thì mở ra", Bộ trưởng GTVT nhấn mạnh.

Thông tin thêm về tình hình an toàn giao thông, theo Bộ trưởng Thắng, trong năm 2022, tai nạn giao thông đã giảm rất sâu 3 tiêu chí, cả số người chết, số vụ và số người bị thương, so với thời điểm trước dịch Covid-19 (năm 2019). Trong 7 ngày tết Nguyên đán, tai nạn giao thông giảm sâu và gần như không có vụ đặc biệt nghiêm trọng nào so với tết Nhâm Dần 2022.

Trong đó, tai nạn giao thông do nguyên nhân người tham gia giao thông uống bia rượu trong ngày tết giảm sâu so với năm trước. Bộ trưởng Bộ GTVT cũng cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đã có Chỉ thị tiếp tục tập trung duy trì mạnh mẽ kiểm tra xử lý đối với các trường hợp sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông để hạn chế các vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Chia sẻ tại hội nghị, thượng tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết năm 2023 lực lượng cảnh sát giao thông xác định các chuyên đề trọng tâm, xử lý xuyên suốt nồng độ cồn, chấn chỉnh người tham gia giao thông và lực lượng thực thi công vụ để đảm bảo thượng tôn pháp luật…