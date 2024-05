Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Thuế, phí trong giá vé máy bay rất thấp

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc giá vé máy bay tăng cao gần đây, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thuế, phí trong vé máy bay được Bộ Tài chính thu theo quy định.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc QUOCHOI

Về việc có nên điều chỉnh giảm thuế phí để "giảm nhiệt" giá vé máy bay hay không, theo ông Phớc, thuế, phí chính là ngân sách.

"Hiện nhiều nước đang muốn tăng tài chính công, nguồn lực công qua tăng thuế suất. Tại hội nghị tài chính APEC, chủ trương bộ trưởng Tài chính các nước là tăng sức mạnh tài chính công bằng tăng thuế, đối phó với già hóa dân số, dịch bệnh", Bộ trưởng Tài chính nêu.

Theo ông, Việt Nam trong 4 năm qua thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế, một năm 200.000 tỉ đồng là "khoan sức dân rồi". Nếu tư duy cái gì cũng nói giảm thuế, phí thì rất khó.

"Thuế với phí trong giá vé máy bay được mấy xu? Nếu nói thuế phí nhiều là bao nhiêu? Chúng ta cần hiểu các loại phí mà mọi người đang nói là chiếm tỷ trọng cao trong giá vé là phí dịch vụ như phí đỗ sân bay, máy bay… do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thu, cái này do Bộ GTVT quản lý" - ông Phớc nhìn nhận.

Theo khảo sát thuế, phí các hãng hàng không thu hộ chiếm 10 - 30% tổng chi phí vé máy bay. Bộ Tài chính chỉ thu thuế VAT 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp - "những khoản này chiếm tỷ lệ ít trong giá vé máy bay".

Theo Thông tư số 53/2019 của Bộ GTVT quy định, các hãng hàng không phải chịu tới 16 loại phí do Nhà nước quy định. Trong số này có 5 loại dịch vụ do Nhà nước quy định mức giá, 8 loại dịch vụ do Nhà nước quy định khung giá và 3 loại dịch vụ phi hàng không do Nhà nước quy định khung giá.

Các hãng hàng không phải nộp 16 loại phí này cho 3 đơn vị đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước là ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các cảng vụ hàng không.

Đơn cử như phí sân bay, soi chiếu an ninh là 2 khoản đang được các hãng hàng không thu hộ ACV, đơn vị đang quản lý, vận hành tại hơn 20 sân bay trên cả nước. Trong đó, phí soi chiếu an ninh được áp dụng cố định ở mức 20.000 đồng (gồm VAT) mỗi hành khách người lớn, 10.000 đồng với trẻ em.

Cần gói hỗ trợ cho hàng không để giảm giá vé

Đại biểu Bùi Hoài Sơn đề xuất có gói hỗ trợ hàng không QUOCHOI

Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, cho rằng Nhà nước cần làm rõ nguyên nhân khiến giá vé tăng cao và giải pháp để bình ổn. Bởi giá vé cao làm giảm nhu cầu đi lại, ảnh hưởng tới việc làm của ngành du lịch, khách sạn.

Ông cũng dẫn so sánh với đường bay độ dài tương đương ở Thái Lan nhưng giá vé rẻ hơn Việt Nam. Trong đó, từ Bangkok đến Phuket gần 869 km, giá vé của Air Asia là 768.000 đồng, Thai JetAir 796.000 đồng, Thai Airways là 1,16 triệu đồng.

Trong khi Hà Nội - Đà Nẵng chặng tương tự dài 757 km thì VietJet là 1,12 triệu, Vietnam Airlines 1,58 triệu đồng.

Nguyên nhân theo ông, do thiếu tính cạnh tranh, chi phí bảo trì bảo dưỡng ở nước ngoài cao, khi phần lớn máy bay của Việt Nam phải ra nước ngoài bảo trì, bảo dưỡng.

Đặc biệt là thiếu sự kết nối giữa hàng không và du lịch, "đa phần mạnh ai nấy làm, mà chưa có cách thức chia sẻ". Ông đề xuất cần có những đề xuất cụ thể quản lý vấn đề này.

Theo đó, cần có gói hỗ trợ hàng không, du lịch để có các chính sách giảm giá, ví dụ như hỗ trợ phí dịch vụ ở các sân bay khi phí này chiếm 10 - 30% giá vé. Cùng với đó, cần nghĩ sâu xa hơn là đầu tư cho các trung tâm bảo dưỡng máy bay ở Việt Nam và ngành du lịch với ngành hàng không phải có hợp tác.

"Chúng ta chỉ nghĩ hàng không tăng vé có lợi cho hàng không nhưng không nghĩ đến làm hại lĩnh vực khác. Như vậy, nếu ngành hàng không phối hợp với ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn sẽ tạo ra combo du lịch để hạ vé máy bay, làm tốt cho du lịch, phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước", đại biểu Sơn bày tỏ.