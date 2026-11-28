Sáng 28.11, ĐH Huế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc ĐH Huế, Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược (ĐH Huế) giữ chức vụ Giám đốc ĐH Huế, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn tặng hoa chúc mừng GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, tân Giám đốc ĐH Huế ẢNH: HOÀNG HIẾU

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc ĐH Huế, PGS-TS Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chúc mừng GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, viên chức, người lao động, người học ĐH Huế.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, ĐH Huế đã kết tinh trí tuệ, bản sắc và truyền thống văn hóa của vùng đất cố đô, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Bộ trưởng đề nghị, trên cương vị Giám đốc ĐH Huế, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng ĐH Huế trở thành trung tâm học thuật xuất sắc, lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi; đổi mới mạnh mẽ quản trị ĐH, phát huy tối đa mọi nguồn lực; gắn sự phát triển của ĐH Huế với trách nhiệm phục vụ cộng đồng và phát triển đất nước; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực bứt phá. Cùng với đó, quan tâm xây dựng môi trường ĐH dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, minh bạch; phát huy trí tuệ tập thể và sức mạnh của toàn hệ thống.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã giao 6 nhiệm vụ cho Giám đốc ĐH Huế, trong đó quan trọng nhất là hoàn thiện lộ trình phát triển ĐH Huế thành ĐH quốc gia.

"Nghị quyết số 54-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra định hướng phát triển ĐH Huế thành ĐH quốc gia. Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu mới về chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và hiệu quả quản trị. Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 10.7.2026 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa định hướng đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động, với mục tiêu đến năm 2030 ĐH Huế phấn đấu phát triển thành ĐH quốc gia theo định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực. Tinh thần chỉ đạo hiện nay là chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc ĐH Huế phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: HOÀNG HIẾU

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Huế trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, thành phố Huế và tập thể ĐH Huế; đồng thời tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, các nhà giáo lão thành, các nhà khoa học đầu ngành đã bồi đắp nên truyền thống học thuật, bản sắc văn hóa và uy tín của ĐH Huế.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cam kết cùng tập thể lãnh đạo ĐH Huế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo bốn trụ cột “ABCD”, với con người là chủ thể, chất lượng là yêu cầu xuyên suốt và kết quả thực chất là thước đo, gồm: Academic Excellence (Ưu tú trong học thuật), Business Efficiency (Hiệu quả trong quản trị), Community Reputation ( Uy tín trong phụng sự cộng đồng) và Digital Transformation and Innovation (Thành công trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo). Bên cạnh đó, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ và Đảng ủy ĐH Huế; đảm bảo sự đoàn kết, kỷ cương, liêm chính; thực hiện đầy đủ việc lắng nghe, đối thoại và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình; xây dựng một môi trường làm việc dân chủ, công bằng, nơi mọi tài năng được trân trọng và mọi đóng góp được ghi nhận tương xứng.

"Việc đảm nhận cương vị Giám đốc ĐH Huế là trọng trách, trách nhiệm trước truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển của ĐH Huế, trước kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hệ người học", GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy bày tỏ.

Ban giám đốc ĐH Huế chúc mừng GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy

ẢNH: THU HOÀI

Hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ĐH Huế, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy nhấn mạnh trách nhiệm tiếp nối truyền thống, hội tụ nguồn lực để chủ động chuẩn bị cho chặng đường phát triển mới. Đồng chí bày tỏ tin tưởng với tâm huyết của các thế hệ nhà giáo và sự đồng lòng của toàn thể viên chức, người lao động, người học, ĐH Huế sẽ tiếp tục phát triển vững vàng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành ĐH quốc gia, xây dựng những phẩm chất của một ĐH tinh hoa, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.