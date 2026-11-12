Bộ trưởng Tài chính: Chuyển gần 600 hồ sơ nghi trốn thuế, mua bán hóa đơn sang công an

Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng nay 12.11, đại biểu Hà Đức Minh (đoàn Lào Cai) cho biết, theo phản ánh của cử tri, tình trạng mua - bán trái phép hóa đơn vẫn diễn ra dù hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử, giải pháp chấn chỉnh tình trạng mua - bán trái phép hóa đơn.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận trách nhiệm khi vẫn còn tình trạng mua - bán hóa đơn, đồng thời cho biết đã chỉ đạo cơ quan thuế xử lý quyết liệt.

Trong 10 tháng năm nay, tổng số hóa đơn được cơ quan thuế phát hành, đưa vào lưu thông là hơn 10 tỉ, trong đó có 5,2 tỉ hóa đơn điện tử và 5,5 tỉ hóa đơn giấy.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn ẢNH: GIA HÂN

“Từ năm 2022 đến nay, chúng tôi đã chuyển gần 600 hồ sơ đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, lậu thuế, mua - bán hóa đơn sang cơ quan điều tra”, ông Tuấn nói.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là A05 Bộ Công an, để định danh người đăng ký đứng tên chủ công ty, doanh nghiệp.

Đồng thời, cơ quan thuế phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thực tế của doanh nghiệp, tập trung vào những đối tượng, lĩnh vực có rủi ro nhằm hạn chế tối đa tình trạng buôn bán hóa đơn, gây mất bình đẳng trong kinh doanh.

Hoàn thuế 79.000 tỉ, từ chối hoàn hơn 10.000 tỉ

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) nêu vấn đề, Bộ Tài chính xác định việc kiểm soát hoàn thuế phải vừa chặt chẽ, ngăn ngừa gian lận hóa đơn, vừa bảo đảm tiến độ, không gây chậm trễ.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng chậm hoàn thuế giá trị gia tăng, ảnh hưởng đến dòng vốn phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị xuất khẩu có số thuế đầu vào được khấu trừ lớn.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) đặt câu hỏi tại phiên chất vấn ẢNH: GIA HÂN

Ông Mai đề nghị làm rõ nguyên nhân chủ yếu, trách nhiệm thuộc khâu nào và giải pháp xử lý hồ sơ tồn đọng, rút ngắn thời gian hoàn thuế nhưng vẫn kiểm soát được gian lận thời gian tới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thừa nhận: “Công tác hoàn thuế còn chậm so với yêu cầu. Hầu như cuộc gặp nào, Thủ tướng cũng nhắc, bộ trưởng xem thế nào chứ hoàn thuế vẫn còn kêu ca nhiều lắm, chậm lắm”.

Khẳng định đã chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thuế, ông Tuấn cho biết đã triển khai phân luồng. Những doanh nghiệp có lịch sử chấp hành pháp luật tốt, thuộc luồng xanh, được hoàn trước, kiểm sau hiện chiếm khoảng 80%.

Đến nay, số tiền hoàn thuế đạt khoảng 79.000 tỉ đồng, tương đương gần 99% dự toán năm 2026 bố trí cho công tác hoàn thuế, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Có 88% doanh nghiệp luồng xanh được hoàn thuế trong vòng 7 ngày, số còn lại phải đối chiếu, kiểm soát.

Đối với doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau, thời gian xử lý bình quân đã giảm từ khoảng 50 ngày xuống còn khoảng 40 ngày.

Khẳng định công tác hoàn thuế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong 10 tháng năm 2026, cơ quan thuế đã từ chối hoàn thuế hơn 10.000 tỉ đồng.

Về giải pháp thời gian tới, ông Tuấn cho biết sẽ tiếp tục phân loại kỹ hơn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Làm sao để vừa bảo đảm chặt chẽ, tránh thất thu ngân sách, vừa tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp.