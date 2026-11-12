Sáng nay, Quốc hội 'hỏi nhanh, đáp gọn' chất vấn hai Bộ trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên chất vấn ẢNH: GIA HÂN

Sáng 12.11, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội đã mở đầu với phần chất vấn với Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đã tham dự phiên chất vấn.

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp, thể hiện rõ trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trước cử tri, nhân dân đối với việc thực hiện các cam kết, nhiệm vụ được giao và những chuyển biến sau các phiên chất vấn trước đó.

Theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ dành cả ngày hôm nay tiến hành chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ.

Trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ KH-CN, các Phó thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan cùng tham gia trả lời, giải trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên chất vấn lần này tiếp tục thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ, quán triệt tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo là: "phải nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội để đi vào thực chất, sắc bén hơn, tránh hình thức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn ẢNH: GIA HÂN

Tập trung vào các điểm nghẽn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, để kịp thời tháo gỡ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân".

Chủ tịch Quốc hội cho hay, trong gần 1 năm thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề, nhiều nhiệm vụ đã được Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thành, có sản phẩm cụ thể, như tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về tài chính, đầu tư, phát triển thị trường vốn.

Đồng thời, ban hành danh mục các nền tảng số dùng chung quốc gia, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu và chuẩn hóa thông tin thuê bao di động; hoàn thiện chính sách trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ đang được tiếp tục thực hiện như: phát triển thị trường vốn, tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; các dự án lưới điện và thị trường điện cạnh tranh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời phiên chất vấn ẢNH: GIA HÂN

Cùng với đó là chính sách về nông nghiệp, môi trường, đô thị, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ; cải cách tiền lương, phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện pháp luật, thi hành các bản án, quyết định hành chính, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và thực hiện kết luận thanh tra.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực hiện nội quy kỳ họp, phiên chất vấn tiếp tục theo cách thức "hỏi nhanh, đáp gọn”. Mỗi đại biểu chất vấn không quá 1 phút và kiến nghị mỗi đại biểu cố gắng chỉ tập trung vào 1 vấn đề, đúng phạm vi nội dung chất vấn. Thời gian trả lời không quá 3 phút đối với mỗi câu hỏi; đại biểu được quyền tranh luận với người trả lời chất vấn, thời gian không quá 2 phút.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Chính phủ trả lời thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp, thời hạn thực hiện; đối với những vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành thì cần làm rõ trách nhiệm và biện pháp phối hợp giải quyết.



