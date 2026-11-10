Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham gia trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Văn phòng Quốc hội đã thông tin về Chương trình phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra ngày 12.11 tới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Theo chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham gia trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội vào cuối phiên chiều. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng đăng đàn trả lời chất vấn với vai trò là người đứng đầu Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham gia trả lời tại phiên chất vấn chiều 12.11 ẢNH: GIA HÂN

Các nội dung chất vấn tập trung vào công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng sẽ được chất vấn về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng các bộ: Xây dựng, Công thương, KH-CN, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ đăng đàn trả lời chất vấn ẢNH: GIA HÂN

Nhóm chất vấn thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân sẽ tham gia trả lời các nội dung, gồm:

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương...

Ông Vũ Hải Quân cũng sẽ thông tin các nội dung như công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng các bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Đặc biệt, cuối phiên chiều, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Kết phiên, Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu kết thúc.