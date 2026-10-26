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    Hai bộ trưởng Tài chính và KH-CN sẽ trả lời chất vấn

    Mai Hà
    Mai Hà
    Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội về đầu tư công, thuế, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào ngày 12.11 tới.

    Theo chương trình chất vấn được Quốc hội lựa chọn sau khi lấy ý kiến đại biểu, phiên chất vấn diễn ra trong 1 ngày, gồm hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Ngoài hai bộ trưởng trực tiếp trả lời, lãnh đạo một số bộ, ngành sẽ tham gia giải trình những nội dung liên quan.

    Hai bộ trưởng Tài chính và KH-CN sẽ trả lời chất vấn- Ảnh 1.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

    ẢNH: QUOCHOI

    Với nhóm vấn đề tài chính, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời về việc phân bổ, quản lý và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Quốc hội sẽ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là tại các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn.

    Các đại biểu cũng chất vấn về những vướng mắc trong huy động, phân bổ và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các nhà cung cấp ở nước ngoài. 

    Bộ trưởng Tài chính sẽ giải trình các giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế. 

    Phiên chất vấn cũng sẽ tập trung vào giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh.

    Tham gia trả lời, giải trình cùng Bộ trưởng Tài chính có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng các bộ Xây dựng, Công thương, NN-MT, KH-CN, Tư pháp.

    Hai bộ trưởng Tài chính và KH-CN sẽ trả lời chất vấn- Ảnh 2.

    Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân

    ẢNH: QUOCHOI

    Nhóm vấn đề thứ hai, Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân sẽ trả lời về kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

    Quốc hội sẽ làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm phân bổ, giải ngân hoặc sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Các đại biểu cũng chất vấn về phát triển công nghệ chiến lược, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

    Một trọng tâm khác là tình trạng dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước chưa được kết nối, chia sẻ hiệu quả; nhiều hệ thống thông tin, phần mềm hoạt động riêng lẻ, thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

    Bộ trưởng Vũ Hải Quân sẽ giải trình giải pháp kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu giữa các cơ quan trung ương, địa phương, hướng tới phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, nội dung chất vấn cũng bao gồm việc quản lý và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), gồm xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nâng cao kỹ năng số, khai thác hiệu quả công nghệ AI.

    Cùng tham gia trả lời, giải trình có Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Công an và Tư pháp. Cuối ngày, Thủ tướng hoặc Phó thủ tướng được ủy quyền sẽ trả lời chất vấn của đại biểu.

    Tại họp báo trước kỳ họp thứ 2, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cho biết thời gian chất vấn ở kỳ họp này được rút xuống còn một ngày, thay vì 2,5 ngày như dự kiến trước đó, nhằm dành thêm thời gian cho công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có khối lượng công tác lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, với 47 dự án luật, nghị quyết được xem xét.

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