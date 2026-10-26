Hai bộ trưởng Tài chính và KH-CN sẽ trả lời chất vấn

Theo chương trình chất vấn được Quốc hội lựa chọn sau khi lấy ý kiến đại biểu, phiên chất vấn diễn ra trong 1 ngày, gồm hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Ngoài hai bộ trưởng trực tiếp trả lời, lãnh đạo một số bộ, ngành sẽ tham gia giải trình những nội dung liên quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ẢNH: QUOCHOI

Với nhóm vấn đề tài chính, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời về việc phân bổ, quản lý và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Quốc hội sẽ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là tại các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn.

Các đại biểu cũng chất vấn về những vướng mắc trong huy động, phân bổ và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các nhà cung cấp ở nước ngoài.

Bộ trưởng Tài chính sẽ giải trình các giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phiên chất vấn cũng sẽ tập trung vào giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh.

Tham gia trả lời, giải trình cùng Bộ trưởng Tài chính có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng các bộ Xây dựng, Công thương, NN-MT, KH-CN, Tư pháp.