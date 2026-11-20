Chiều 20.11, Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền nợ thuế để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Góp ý cho dự thảo nghị quyết, đại biểu Nguyễn Đình Xuân (đoàn Tây Ninh) nêu thực trạng nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống quản lý, chưa thể chấm dứt hoạt động và xử lý mã số thuế.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (đoàn Tây Ninh) ẢNH: GIA HÂN

Theo ông, những trường hợp này chủ doanh nghiệp có thể đã chết, già yếu, ra nước ngoài, mất liên lạc, hoặc chủ doanh nghiệp thực tế chỉ là người làm thuê không còn hợp đồng lao động, không quay lại hợp tác, cơ sở và con dấu đều không còn.

“Việc bắt những người này phải quay lại làm thủ tục hồ sơ xóa nợ, đóng mã số thuế là không thể thực hiện được”, đại biểu Xuân nêu. Ông đề nghị cơ quan thuế sau khi thông báo công khai thông tin mà chủ doanh nghiệp hoặc người có trách nhiệm không đến làm việc sau một thời gian nhất định thì tự động chấm dứt, khóa mã số thuế.

Cạnh đó, theo quy định doanh nghiệp muốn giải thể phải chứng minh không nợ bảo hiểm xã hội, không nợ các doanh nghiệp khác, không nợ lương người lao động. Song theo ông “việc này cũng rất khó thực hiện”. Bởi các khoản nợ giao dịch dân sự này là quyền và nghĩa vụ của các bên, phải tự thực hiện hoặc thông qua cơ quan pháp luật, không nên bắt doanh nghiệp phải tự chứng minh hoàn thành mới cho rút khỏi thị trường.

Một bất cập khác được đại biểu đoàn Tây Ninh đề cập là việc tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế. Ông cho biết vừa qua có nhiều trường hợp chỉ vướng khoản nợ thuế rất nhỏ hoặc nợ mã số thuế do chưa hoàn tất thủ tục giải thể đã bị tạm hoãn xuất cảnh, gây rất nhiều khó khăn, dù không có hành vi cố tình trốn nợ. Ông đề xuất những trường hợp này vẫn được xuất cảnh bình thường, không thuộc đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh.

Người dân có thể tự kiểm tra trạng thái thuế và nộp ngay

Góp ý thêm dự thảo, đại biểu Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ ra 2 vấn đề. Thứ nhất, với những trường hợp đã nộp trước khi có nghị quyết, có được xem xét hoàn trả lại phần chênh lệch hay không?

Thứ hai, việc dây dưa hay trốn thuế, gian dối, theo ông, chiếm tỷ lệ rất ít. Thường có hai trường hợp xảy ra: một là người dân không biết mình nợ thuế, hoặc vô ý quên. Dẫn đến tình trạng hiện nay là khi đi ra nước ngoài, đến tận cửa khẩu mới bị dừng xuất cảnh và ách tắc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ẢNH: GIA HÂN

Ông Thân cho rằng, cơ quan quản lý cần tính toán cách thức triển khai giữa cơ quan thuế và hải quan làm sao để người dân không bị vướng mắc. Nếu không được xuất cảnh thì người dân phải được thông báo để biết trước. Cạnh đó, cần xem xét mức độ nợ thuế bao nhiêu để áp dụng biện pháp phù hợp, tránh làm ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến việc người dân đi ra nước ngoài thăm gia đình hay thực hiện các hoạt động thương mại.

Giải trình cuối phiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tiếp thu ý kiến các đại biểu về vấn đề tạm hoãn xuất cảnh, bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và lực lượng quản lý xuất nhập khẩu tại cửa khẩu để làm rõ cơ sở pháp lý, căn cứ và hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối giữa cơ quan thuế với lực lượng công an cửa khẩu.

“Tinh thần là hướng tới nguyên tắc như đại biểu Thân đã đề xuất: bất kỳ công dân nào cũng có thể tự kiểm tra tiền nộp thuế, trạng thái thuế của mình và và thực hiện thanh toán ngay tại chỗ trong vòng 24/7. Ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì trạng thái hoãn xuất cảnh sẽ được tháo gỡ ngay. Chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt và phối hợp với A08 để triển khai việc này”, ông Tuấn nói.