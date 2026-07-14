Bộ trưởng Tài chính: Kỳ vọng Vietnam Airlines đủ năng lực cạnh tranh trong khu vực

Sáng 14.7, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể và lãnh đạo Vietnam Airlines. Các cá nhân thuộc Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của hãng cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và tiến bộ xã hội.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Vietnam Airlines ẢNH: VNA

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, các phần thưởng trên là sự ghi nhận vì những nỗ lực không ngừng cố gắng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn của Vietnam Airlines thời gian qua.

Trước đó, ngành hàng không phải đối mặt với nhiều biến động lớn như tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, biến động địa chính trị, áp lực chi phí, cùng những hạn chế của chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines đã thể hiện tinh thần vượt khó, đổi mới, từng bước phục hồi hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và nâng cao năng lực quản trị.

"Chính phủ mong muốn Vietnam Airlines ngày càng phát triển, từng bước trở thành hãng hàng không có năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế," Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ.

Ông cũng đề nghị Vietnam Airlines tiếp tục giữ vững tuyệt đối an toàn khai thác, coi đây là giá trị cốt lõi và nền tảng của mọi hoạt động; xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Vietnam Airlines.

Là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines không chỉ thực hiện hoạt động vận tải hàng không mà còn đảm nhận các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và nhân đạo quan trọng. Mới đây, Vietnam Airlines được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Chuyến bay được chuẩn bị trong thời gian rất ngắn, phải phối hợp nhiều lực lượng và đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, khai thác. Đây là một trong những dấu ấn cho thấy năng lực vận hành và trách nhiệm xã hội của hãng khi đất nước và cộng đồng quốc tế cần đến.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam AẢilines, khẳng định phát triển bền vững trở thành trục xuyên suốt trong chiến lược của hãng, ưu tiên đội tàu bay thế hệ mới, tối ưu đường bay để tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải. Vietnam Airlines cũng là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam thực hiện chuyến bay thương mại sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bên cạnh đó, người lao động là nền tảng cho sự phát triển của Vietnam Airlines, với tỷ lệ phụ nữ chiếm tới 54%. Hãng xây dựng môi trường làm việc an toàn, công bằng, tạo điều kiện học tập và phát triển nghề nghiệp. Bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và các hoạt động vì cộng đồng.