Bộ trưởng TT-TT: Sẽ thanh tra toàn diện các nhà mạng về cơ sở dữ liệu cá nhân

Đối với thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong án tham nhũng, kinh tế, theo số liệu của Công an TP.HCM, các bị can đã tự nguyện nộp 1.367 tỉ đồng/1.379 tỉ đồng do CQĐT đã thực hiện các biện pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ - chiếm tỷ lệ 99,2%.