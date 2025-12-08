Bộ trưởng Xây dựng: Sân bay Nội Bài và Gia Bình sẽ không chồng chéo khai thác

Chiều 8.12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) nói dù được mở rộng, sân bay Nội Bài vẫn sẽ đối mặt với tình trạng quá tải trong những năm tới.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn TP.HCM) ẢNH: GIA HÂN

Ông Mai cho rằng việc lựa chọn Bắc Ninh, địa phương liền kề Hà Nội - phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới cảng hàng không quốc gia. Song cần tiếp tục rà soát để bảo đảm thống nhất với quy hoạch địa phương, nhất là trong bối cảnh Bắc Ninh đã hợp nhất với tỉnh Bắc Giang cũ.

Ủng hộ dự án, song đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn TP.HCM) cũng băn khoăn vấn đề sinh kế tương lai của 7.100 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 5.800 hộ phải tái định cư khi triển khai dự án.

Bà đề nghị phải có đánh giá tác động đến đời sống người dân, tương tự đánh giá tác động môi trường. Việc tái định cư phải là tái lập cuộc sống, không chỉ đơn thuần bố trí chỗ ở cho người dân, phải đảm bảo không gian sống phù hợp; khoảng cách từ chỗ ở đến nơi làm việc phải hợp lý, hoặc có thể tạo việc làm ngay trong khu tái định cư cho người dân.

Giải trình ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài quá tải công suất. Việc nghiên cứu mở rộng sân bay này đã được triển khai, song gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, xây dựng đường cất, hạ cánh độc lập cần nhu cầu về giải phóng mặt bằng và di dời trên diện tích rất lớn.

"Trong bối cảnh đó, việc quy hoạch và đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là bước đi mang tính chiến lược, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô theo mô hình chùm cảng kép. Mở rộng, nâng cao năng lực hàng không khi kết nối với các cảng hàng không lân cận", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Khai thác mô hình "sân bay kép"

Bên cạnh đó, theo ông dự án còn góp phần tạo công ăn việc làm cho khoảng 10.000 lao động địa phương, kéo theo sự phát triển của những ngành nghề khác.

Lý giải thêm về mô hình khai thác "sân bay kép", "đa trung tâm hàng không" của vùng Thủ đô, (sân bay Nội Bài và sân bay Gia Bình có khoảng cách 30 - 40 km), theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, nhiều quốc gia trên thế giới đã vận hành hiệu quả mô hình khai thác đồng thời nhiều cảng hàng không trong một vùng trời.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: GIA HÂN

Đối với cụm Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Gia Bình, hoạt động điều hành bay không vận hành độc lập mà được tổ chức điều hành chung, do cơ quan chuyên môn quản lý bay thiết lập một vùng trời thống nhất, phân khu tiếp cận và thiết kế đường bay riêng, cụ thể cho từng cảng qua phương thức dẫn đường bằng vệ tinh và radar mặt đất.

"Điều này bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các luồng bay và hoạt động bay, hạn chế giao cắt, tránh xung đột và tối ưu năng lực khai thác. Các cơ quan chuyên môn đã tính toán phương án đảm bảo tính khả thi, an toàn và hiệu quả", Bộ trưởng Minh cho hay.

Về giải phóng mặt bằng, theo ông, không chỉ hỗ trợ chỗ ở, chính quyền các địa phương còn quan tâm việc làm cho người dân thuộc diện di dời, trên cơ sở những quy định của pháp luật. Đối với dự án sân bay Gia Bình, có khoảng 900 ha đất lúa sẽ thu hồi, đến nay đã giải phóng được khoảng 100 ha.

Tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch 2 khu di tích lịch sử văn hóa, để di dời theo đúng quy định của luật Di sản văn hóa. Tinh thần là bảo đảm giữ gìn tối đa hình thái kiến trúc, đồng thời tôn tạo, phục hồi khi di chuyển đến vị trí mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu bảo tồn.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh, được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4F, công suất khoảng 30 triệu hành khách, 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm đến năm 2030 và 50 triệu hành khách, 2,5 triệu tấn hàng hóa đến năm 2050. Tổng vốn đầu tư khoảng 196.370 tỉ đồng, gồm 2 giai đoạn, sử dụng vốn của nhà đầu tư.