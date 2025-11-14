Chính phủ đề xuất xây sân bay Gia Bình 5 sao tổng vốn 196.000 tỉ đồng

Thừa ủy quyền Chính phủ, sáng 14.11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Trước đó, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương đầu tư sân bay Gia Bình và cho phép thu hút nhà đầu tư trong nước thực hiện. Báo cáo Quốc hội, Chính phủ đề xuất nhà đầu tư dự án là Công ty CP Tập đoàn Masterise.

Lý giải sự cần thiết đầu tư dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho hay, thực tế sân bay Nội Bài đang khai thác vượt quá công suất thiết kế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: GIA HÂN

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sân bay Gia Bình sẽ giữ vai trò bổ trợ chiến lược cho sân bay Nội Bài, phát huy lợi thế về không gian, kết nối và hạ tầng, đồng thời tạo đà phát triển cho các ngành công nghiệp, logistics, thương mại điện tử, du lịch và dịch vụ.

Sân bay Gia Bình cũng hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhà ga hành khách của sân bay Gia Bình được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn phục vụ 5 sao của SkyTrax. Riêng nhà ga VIP được xây dựng độc lập với khu nhà ga hành khách với diện tích dự kiến khoảng 5.900 m2.

Về tiến độ, Chính phủ dự kiến giai đoạn 2025 - 2027 sẽ đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Chính phủ tính toán thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm (từ năm 2025 đến năm 2095).

Dự án sân bay Gia Bình dự kiến đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050. Tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỉ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỉ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng hơn 1.800 ha đất, gồm gần 125 ha đất an ninh, hơn 327 ha đất công cộng, hơn 169 ha đất ở…; ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình (trong đó dự kiến tái định cư khoảng 5.800 hộ) và 118 tổ chức.

Đề xuất chính sách đặc biệt hỗ trợ đầu tư, Chính phủ cho biết trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án có khoảng 25 di tích cần phải di dời nhưng pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc này.

Vì vậy, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép UBND tỉnh Bắc Ninh được di dời các di tích lịch sử - văn hóa (các cấp) trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầu tư sân bay Gia Bình.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi ẢNH: GIA HÂN

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết ủy ban nhất trí với sự cần thiết đầu tư sân bay Gia Bình.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị lượng hóa rõ các mục tiêu của dự án, ví dụ về tiêu chuẩn 5 sao Skytrax, top 10 thế giới… Đồng thời, cần đánh giá tính khả thi trong việc hoàn thành dự án để đáp ứng tiến độ phục vụ APEC năm 2027.

Cạnh đó, cần bổ sung báo cáo đánh giá tác động cụ thể hơn về thủy văn, ngập úng, biến đổi dòng chảy, xây dựng kế hoạch quản lý môi trường, giám sát khí thải, tiếng ồn, đánh giá tác động sinh thái, tiếng ồn đến dân cư và thiết lập cơ chế giám sát cộng đồng.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị Chính phủ phân tích cơ sở xác định thời gian hoạt động của dự án là 70 năm. Theo đó, cần xác định dựa trên thời gian thu hồi vốn thực tế và quy định giám sát định kỳ 5 năm/lần để cập nhật doanh thu, chi phí, lợi nhuận...