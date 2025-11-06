Chính phủ đề xuất xây sân bay Gia Bình với tổng vốn đầu tư hơn 196.000 tỉ

Chiều 6.11, tại phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (gọi tắt là sân bay Gia Bình).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tóm tắt tờ trình về chủ trương đầu tư dự án sân bay Gia Bình ẢNH: GIA HÂN

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 196.000 tỉ đồng

Theo tờ trình, dự án xây dựng sân bay Gia Bình được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỉ đồng, đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.

Tiến độ dự án dự kiến chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 2025 - 2030), trong đó từ năm 2025 - 2027 sẽ đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao АРЕС 2027; từ năm 2026 - 2030 hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1 bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2 (từ 2031 - 2050) sẽ hoàn thành các hạng mục công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Vẫn theo tờ trình, thời hạn hoạt động của dự án dự kiến là 70 năm, từ 2025 - 2095.

Nhu cầu sử dụng đất cho dự án hơn 1.884 ha, dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình (tái định cư khoảng 5.800 hộ) và 118 tổ chức, di dời khoảng 18.800 ngôi mộ.

Đáng chú ý, trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án có khoảng 25 di tích cần phải di dời. Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép UBND tỉnh Bắc Ninh được phép di dời các di tích lịch sử - văn hóa này khi thực hiện đầu tư dự án.

Việc di dời được thực hiện trên cơ sở phương án do UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định, bảo đảm bảo tồn tối đa và phát huy giá trị của các di tích.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra ẢNH: GIA HÂN

Đảm bảo tính khả thi, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng

Tại báo cáo thẩm tra, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án sân bay Gia Bình, song đề nghị đánh giá về tính khả thi tiến độ phục vụ APEC 2027, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và điều kiện địa chất.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị có phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng, bổ sung phương án bảo đảm an ninh lương thực khi thu hồi diện tích lớn đất lúa 2 vụ.

Đồng thời, phân tích, bổ sung đánh giá về thời hạn 70 năm, xác định trên cơ sở thời gian thu hồi vốn thực tế nhưng không vượt quá quy định của pháp luật. Cần quy định cơ chế giám sát định kỳ 5 năm/lần, cập nhật doanh thu, chi phí, lợi nhuận và thời gian hoàn vốn để điều chỉnh linh hoạt.

Về sơ bộ tổng mức đầu tư, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ hơn cơ sở tính suất đầu tư dự án, so sánh suất đầu tư với các dự án sân bay tương đương trong khu vực, điều chỉnh theo giá địa phương để lựa chọn mức chi phí phù hợp, tối ưu.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể về việc di dời và xử lý hậu di dời đối với 25 di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi dự án. Đặc biệt, cần làm rõ trình tự công nhận lại di tích sau khi di dời, bảo đảm giữ nguyên yếu tố gốc, giá trị văn hóa - lịch sử và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.