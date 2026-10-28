Bộ trưởng Xây dựng: Siết quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm

Giải trình cuối phiên thảo luận luật Nhà ở sửa đổi chiều 28.10, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết đã giải đáp nhiều ý kiến đại biểu liên quan đến giá nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, xử lý sai phạm các chủ đầu tư...

Trước băn khoăn vì sao giá nhà ở xã hội khác nhau giữa các tỉnh, theo Bộ trưởng Xây dựng, giá bán nhà ở xã hội hiện được Sở Xây dựng các địa phương thẩm định trước khi mở bán.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: GIA HÂN

Ông cho hay, ngoài các cơ chế, chính sách ưu đãi, giá thành xây dựng phụ thuộc vào chi phí xây dựng, chi phí hạ tầng và lãi suất vốn vay ngân hàng. Đặc biệt, mức độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tiện ích khác nhau sẽ quyết định giá thành. Ví dụ, công trình có 2 - 3 tầng hầm để xe sẽ có chi phí cao hơn hẳn công trình chỉ có 1 tầng hầm hoặc không có hầm.

Ngoài ra, giá vật tư, vật liệu xây dựng tại mỗi địa phương cũng có sự chênh lệch. Do đó, giá nhà ở xã hội thời gian qua dao động trong khoảng từ 15 đến 29 triệu đồng/m² tùy theo địa bàn và dự án cụ thể.

Về quy định sau 5 năm, người mua được phép bán lại nhà ở xã hội, có ý kiến đề nghị chỉ được bán lại cho chính chủ đầu tư để tiếp tục bố trí cho người thuộc diện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, và giá bán không được vượt quá mức giá tại thời điểm mua.

Theo Bộ trưởng Xây dựng, nhà ở xã hội là chính sách an sinh, nên nếu người thụ hưởng không còn nhu cầu ở mà muốn bán lại thì phải đi kèm điều kiện ràng buộc chặt chẽ để tránh trục lợi chính sách.

"Một căn hộ chung cư có niên hạn sử dụng, tuổi thọ lên tới cả 100 năm. Người dân đã được Nhà nước ưu đãi để mua nhà ở ổn định lâu dài thì không thể sau 5 năm lại bán ra ngoài theo giá thị trường", ông Minh nói và cho biết, cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các địa phương để đưa quy định chặt chẽ này vào dự thảo luật.

Cải tạo chung cư cũ, Nhà nước không thể chi trả toàn bộ

Về nhà ở cho thuê, theo Bộ trưởng Xây dựng, mức giá cho thuê không được vượt quá khung giá do UBND cấp tỉnh ban hành và phải qua thẩm định của cơ quan chức năng địa phương. Bất kể là chủ đầu tư tư nhân hay nhà nước, hễ tham gia làm dự án và được hưởng ưu đãi chính sách thì đều phải chịu sự thẩm định giá này.

"Thực tế kiểm tra tại Hà Nội vừa qua cho thấy, một căn hộ thương mại thông thường cùng khu vực có giá thuê khoảng 18 triệu đồng/tháng, thì căn hộ thuộc diện chính sách cho thuê chỉ vào khoảng 6 triệu đồng/tháng, thể hiện rõ tính ưu đãi và nhân văn của chính sách", ông Minh nêu.

Thông tin thêm về xử lý vi phạm các dự án do "kiểm tra, kiểm soát chưa chặt chẽ", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu ví dụ các dự án của Tập đoàn Mường Thanh ở các tỉnh thành, xây dựng vượt tầng... khiến các căn hộ không được cấp sổ đỏ, không bàn giao được. Vừa qua Hà Nội đã đưa ra các biện pháp xử lý theo các nghị quyết của Quốc hội và các hướng dẫn của Bộ Xây dựng...

Bộ trưởng Xây dựng cũng nêu thực tế việc cải tạo chung cư cũ (đặc biệt là các khu chung cư xây dựng từ trước năm 1990) để chỉnh trang đô thị là bài toán hết sức phức tạp, nhất là về cơ chế bồi thường và tái định cư.

Nhiều căn hộ chung cư cũ trước đây diện tích chỉ từ 20 - 30 m². Hiện nay các địa phương như Hà Nội đã áp dụng hệ số đền bù K lên tới 1,5 lần cho các hộ tái định cư tại chỗ.

Chính sách đã mở ra rất nhiều cơ chế hỗ trợ, song theo Bộ trưởng, nếu hộ dân gia đình 5 - 6 người từ diện tích cũ lại đòi hỏi phải đền bù căn hộ mới 100 m². Phần kinh phí chênh lệch thiếu hụt yêu cầu Nhà nước phải chi trả toàn bộ thì rất khó giải quyết, đồng thời cũng không doanh nghiệp nào có thể tham gia đầu tư được.