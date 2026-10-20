Hà Nội xem xét mua nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu tái định cư

Ngày 20.10, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố.

Cuộc họp tập trung đánh giá tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, khả năng đáp ứng nhu cầu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, đồng thời đề xuất giải pháp tạo lập quỹ nhà, bảo đảm quyền lợi người dân và tiến độ các dự án trọng điểm.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong báo cáo tại cuộc họp ẢNH: LÊ HẢI

Đề xuất sử dụng hơn 22.000 căn nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư

Báo cáo tại hội nghị, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu tái định cư bằng căn hộ để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố dự kiến khoảng 22.957 căn.

Trong đó, năm 2026 cần khoảng 6.524 căn; năm 2027 khoảng 5.415 căn; năm 2028 khoảng 3.932 căn; năm 2029 khoảng 2.657 căn và năm 2030 khoảng 4.429 căn.

Hiện, thành phố có 204 tòa nhà tái định cư với 19.379 căn hộ, nhưng toàn bộ quỹ nhà này đã được bố trí cho các dự án giải phóng mặt bằng giai đoạn 2021 - 2025. Quỹ nhà chuyển tiếp có khả năng đưa vào cân đối trong giai đoạn 2026 - 2030 còn khoảng 708 căn hộ.

Trong khi đó, theo Sở Xây dựng, nguồn cung bổ sung phụ thuộc đáng kể vào tiến độ hoàn thành các dự án nhà ở xã hội và việc triển khai những cơ chế tạo lập quỹ nhà mới.

Trên cơ sở rà soát, Sở Xây dựng đề xuất sử dụng khoảng 22.249 căn hộ tại 64 dự án nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư, với nguyên tắc sử dụng tối đa 80% số căn hộ của mỗi dự án. Việc bố trí được thực hiện theo tiến độ hoàn thành dự án, ưu tiên những khu nhà gần địa bàn giải phóng mặt bằng theo các bán kính 5 km, 10 km và 15 km.

Theo phương án cân đối, nguồn nhà tái định cư và nhà ở xã hội dự kiến đáp ứng đủ nhu cầu của cả giai đoạn vào cuối năm 2029. Tuy nhiên, trong các năm 2026 - 2028, quỹ nhà hoàn thành chưa đủ đáp ứng nhu cầu phát sinh. Phương án sơ bộ xác định số căn hộ chưa thể bố trí tái định cư vào cuối năm 2026, 2027 và 2028 lần lượt khoảng 6.464 căn, 11.392 căn và 7.289 căn. Đây là số liệu cân đối dự báo giữa nhu cầu và khả năng bố trí, không đồng nghĩa với số hộ thực tế đang tạm cư.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Xây dựng đề xuất đẩy nhanh các dự án nhà tái định cư chuyển tiếp; nghiên cứu mua nhà ở xã hội để bố trí tái định cư, tạm cư; huy động doanh nghiệp tham gia tạo lập quỹ nhà; đồng thời nghiên cứu đầu tư các khu tái định cư tập trung.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp ẢNH: LÊ HẢI

Quỹ nhà tái định cư phải đi trước tiến độ giải phóng mặt bằng

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, tiến độ triển khai thực tế của nhiều dự án nhà ở xã hội còn chậm, trong khi việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu.

Dẫn thực tế tại dự án đường Vành đai 1, ông Vũ Đại Thắng cho biết, người dân đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai công trình, nhưng việc bố trí nhà tái định cư còn chậm. Đây là vấn đề cần được khắc phục bằng việc chủ động chuẩn bị quỹ nhà, gắn tiến độ bố trí tái định cư với tiến độ thực hiện dự án.

Đối với phát triển nhà ở, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu rà soát đồng bộ các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà ở tái định cư, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn lực và định hướng quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Cạnh đó, ông Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp có năng lực tham gia tạo lập quỹ nhà; xem xét phương án mua hoặc thuê nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư theo quy định.

Đồng thời, cần nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân.

Về tổ chức không gian đô thị, người đứng đầu chính quyền TP.Hà Nội nhấn mạnh, cần nghiên cứu phát triển nhà ở cao tầng tại khu vực phù hợp với quy hoạch, gắn với hệ thống giao thông công cộng và hạ tầng xã hội; sử dụng hiệu quả quỹ đất, từng bước giảm mật độ dân cư tại các khu vực cần chỉnh trang, cải tạo.

Việc bố trí tái định cư phải được xem xét trong tổng thể quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị và quyền lợi chính đáng của người dân.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện tiến độ các dự án, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu; đồng thời phối hợp xây dựng phương án tài chính và cơ chế tạo lập quỹ nhà tái định cư khả thi.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là phải chuyển từ kế hoạch, chỉ tiêu sang nguồn cung thực tế, bảo đảm quỹ nhà tái định cư đi trước tiến độ giải phóng mặt bằng; nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân và thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển thủ đô.