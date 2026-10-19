Hà Nội tạm dừng xét duyệt dự án nhà ở xã hội mới

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có thông báo về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố.

Một dự án nhà ở xã hội trên đường Tố Hữu (P.Đại Mỗ, Hà Nội) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong thông báo, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương phát triển nhà ở xã hội phải được xem xét, xác định trong tổng thể kế hoạch phát triển nhà ở và các quy định liên quan, bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển đô thị, phù hợp nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực.

Phát triển nhà ở xã hội phải đồng thời tránh việc đầu tư dàn trải, manh mún, gây lãng phí nguồn lực.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát tổng thể tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và các quy hoạch, kế hoạch liên quan.

Trên cơ sở đó, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà, trong đó có nhà ở xã hội, đảm bảo phù hợp với chỉ đạo và tình hình thực tiễn; hoàn thành trước ngày 30.11.

Khi điều chỉnh, cơ quan chức năng cần xác định rõ danh mục dự án, quỹ đất, nguồn lực và lộ trình triển khai theo thứ tự ưu tiên phát triển nhà ở xã hội trên quỹ đất đã được chủ đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở bàn giao hoặc sẽ bàn giao cho thành phố để xây dựng.

Ưu tiên khai thác các khu đất sạch, đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đủ điều kiện triển khai ngay, sớm tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu của người dân.

Tiếp đó, thành phố sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội trong các khu đô thị đa mục tiêu, gắn với việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu đô thị phục vụ tái định cư và phát triển kinh tế - xã hội.

Sau cùng, thành phố sẽ phát triển mới các dự án nhà ở xã hội tập trung, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, nhu cầu thực tế và khả năng thực hiện. Hạn chế tối đa việc chấp thuận các dự án nhỏ lẻ, manh mún, thiếu đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian chưa ban hành kế hoạch phát triển nhà, nhà ở xã hội (sửa đổi) thì tạm dừng xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội mới, trừ các dự án đã được cơ quan này đồng ý chủ trương cho phép triển khai và các dự án thuộc diện ưu tiên nêu trên.

Đối với nhà tái định cư, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện và dự báo sát nhu cầu tái định cư theo từng dự án, địa bàn, khu vực, bao quát tất cả các hướng, không gian phát triển của thành phố.

Nhiệm vụ này phải gắn với Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, kế hoạch phát triển đô thị và tiến độ triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm, cấp bách trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, ưu tiên tập trung nguồn lực, bố trí đủ quỹ nhà tái định cư đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn 2026 - 2027, nhất là tại các dự án trọng điểm có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn.

Việc triển khai phải đảm bảo nguyên tắc "tái định cư phải đi trước một bước, nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ". Nơi ở mới cần bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các dịch vụ thiết yếu và điều kiện sinh hoạt của người dân.

Tính đến tháng 7, trên địa bàn Hà Nội có 116 dự án nhà ở xã hội với khoảng 101.300 căn hộ đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai.

Bên cạnh đó, Hà Nội đang thực hiện 24 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân với quy mô khoảng 88,24 ha, tương ứng 23.633 căn hộ; đồng thời đã thống nhất với Bộ Quốc phòng 15 vị trí đất quy hoạch phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 18,8 ha.