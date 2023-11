Bộ truyện thiếu nhi Mijade Publication đưa con trẻ vào thế giới giả tưởng diệu kỳ

Đọc bộ truyện tranh thiếu nhi Mijade Publication - một công ty xuất bản được thành lập năm 1993, có trụ sở tại Namur (Bỉ), chuyên thực hiện các tập truyện tranh minh họa và tiểu thuyết dành cho thiếu nhi - (do First New và NXB Dân Trí ấn hành), các em nhỏ tha hồ tưởng tượng về cuộc sống ngày thường của mình khi các em đi học, vẽ tranh, tập thể thao... lại được đồng hành cùng bạn Gấu Trúc, bạn Khỉ, bạn Hươu Cao Cổ…

Với truyện Bí mật của rừng, các độc giả nhỏ tuổi sẽ cùng bạn Lily đi dạo trong khu rừng gần nhà ông ngoại của Lily, chạm mặt từng loài cây cỏ, nghe ông ngoại kể những kiến thức thú vị về chúng. Đặc biệt, Lily còn nghe thấy những lời thì thầm từ chính cây sồi già cổ thụ. Không chỉ khơi gợi óc tò mò, những sắc xanh thanh bình từ tập truyện sẽ khiến các bạn nhỏ thêm yêu mến thế giới tự nhiên, muốn rảo bước vào rừng hoặc gieo hạt trồng cây ngay tức thì.



Tiếp theo, trong tập truyện Balthazar, trẻ con sẽ bước vào thế giới bóng đêm huyền bí, trong đó có Balthazar - một sinh linh tưởng tượng với cái bụng phệ, đôi mắt to, hàm răng sắc nhọn - lặng lẽ tìm đến những căn nhà, những đứa trẻ đang say sưa ngủ. Liệu sinh vật bóng đêm này đang săn tìm gì? Đừng lo, vì cái kết của truyện Balthazar không đáng sợ chút nào, mà ngược lại, rất ngọt ngào và có thể giúp trẻ ngủ ngon hơn mỗi tối.

Trí tưởng tượng của bé bay cao hơn nữa, tới tận những hành tinh xa xôi với tập truyện Cerise trong vũ trụ. Cerise là một em bé đáng yêu, sống trên một hành tinh nhỏ xinh cùng với bố mẹ mình. Khi mẹ nhờ Cerise mang bánh rán bơ cho người bà đang ốm, cô bé vui vẻ chấp nhận và nhảy vào siêu tàu vũ trụ của mình, hướng đến hành tinh Bà Bà.

Tuy nhiên, một sinh vật Xám Xám, với ngoại hình giống hệt "một con chó lang thang bốc mùi" đã đến hành tinh Bà Bà trước, bắt bà của Cerise, sau đó lại còn giả dạng bà để bắt cô bé nữa! Không sai, bạn đang đọc một phiên bản khác của Cô bé quàng khăn đỏ, nhưng với cái kết sẽ khiến các bé ngạc nhiên hết cỡ.

Cuối cùng, các bạn nhỏ sẽ được lạc chân đến thế giới phù thủy diệu kỳ trong tập truyện Missy Í Ẹ. Missy là một cô phù thủy nhỏ xinh xắn sống trong một đầm lầy đầy muỗi. Một ngày đẹp trời, một cái mụn cóc to, hôi hám xuất hiện như có phép lạ trên chiếc mũi nhọn của Missy.

Những phù thủy tài ba nhất thế giới liền được mời đến đầm lầy để giải thoát Missy khỏi cái mụn to kia để làm biến mất chiếc mụn cóc hôi hám bất tiện.

Xem bộ truyện tranh thiếu nhi Mijade Publication, thế giới vạn vật giả tưởng diệu kỳ hiện lên nhờ những nét vẽ lung linh, đầy màu sắc, cùng với lời kể giản đơn mà ấm áp từ các tác giả. Bộ truyện mang đến cho các em những giây phút mộng mơ, những chuyến phiêu lưu tưởng tượng thật đẹp đẽ. Để rồi sau đó, các em sẽ nhìn từng cái cây, con vật, bầu trời, bóng đêm… với đôi mắt hào hứng, tò mò và thật đáng yêu, ngộ nghĩnh của trẻ thơ.