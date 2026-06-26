Bộ Tư lệnh TP.HCM hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân

Sáng 26.6, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2026. Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến dự hội nghị.



Giữ vững sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn địa bàn

Báo cáo tại hội nghị cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Quân khu, Thành ủy, UBND TP.HCM về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và biên phòng.



Bộ Tư lệnh TP.HCM duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn các lễ, hội, sự kiện chính trị quan trọng và các đoàn khách đến thăm, làm việc trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: HỮU TÂN

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tổ chức chặt chẽ, an toàn; hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Lực lượng vũ trang TP.HCM cũng tham gia các hội thi, hội thao, giải thể dục thể thao các cấp và đạt nhiều thành tích. Công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định... tiếp tục được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Bảy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả lực lượng vũ trang TP.HCM đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU TÂN

Theo ông Bảy, trong bối cảnh TP.HCM đang tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển đô thị và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng điểm, công tác quân sự, quốc phòng cần tiếp tục được thực hiện đồng bộ, gắn chặt với nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Ông Trần Văn Bảy cũng lưu ý lực lượng vũ trang TP.HCM cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, gắn với thế trận an ninh nhân dân; tham gia xây dựng địa phương an toàn, ổn định, tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển nhanh, bền vững và giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước.

Kết luận hội nghị, thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tập trung nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2026.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU TÂN

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh: "Các cơ quan, đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội".

Thiếu tướng Vũ Văn Điền yêu cầu tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm số lượng, chất lượng; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý hiệu quả các tình huống tại cơ sở. Các đơn vị cần quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên, sắp xếp đúng quy định; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm hay đã triển khai.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng yêu cầu làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận, tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang thành phố.

