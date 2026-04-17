Bộ Tư pháp lý giải việc không bỏ trường thông tin 'quê quán'

Bộ Tư pháp vừa có tiếp thu, giải trình bước đầu gửi đại biểu Quốc hội liên quan về dự án luật Hộ tịch (sửa đổi).

Liên quan tới điều 2, về quy định giải thích từ ngữ, ý kiến đại biểu cho rằng, khoản 8 chỉ xác định cách thức xác định quê quán của một người, nhưng vẫn chưa làm rõ được thế nào là quê quán, tiêu chí thế nào để xác định quê quán.

Việc quy định quê quán cá nhân xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ để tạo thành chuỗi 3 đời rất khó khai, đề xuất sửa thành "quê quán của cá nhân được xác định theo nơi sinh của cha hoặc của mẹ nếu có sự thỏa thuận".

Người dân tới làm thủ tục tư pháp - hộ tịch tại điểm hỗ trợ dịch vụ công số Minh Châu, xã Minh Châu, Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc nghiên cứu bỏ trường thông tin "quê quán" và chỉ dùng "nguyên quán" do tính cơ động của xã hội hiện nay, việc xác định quê quán phức tạp và dễ gây tâm lý cục bộ địa phương.

Trả lời về thông tin "quê quán", Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến để chuyển quy định về quê quán sang khoản 4 điều 15 để bảo đảm phù hợp.

Về đề nghị bỏ trường thông tin "quê quán", Bộ Tư pháp nhận thấy "quê quán" là thông tin hộ tịch truyền thống, gắn với yếu tố nguồn gốc gia đình, dòng họ, có ý nghĩa nhất định trong quản lý dân cư và trong đời sống xã hội, văn hóa của người Việt Nam.

Trong khi đó, "nguyên quán" cũng phản ánh nguồn gốc nhưng cách hiểu và phạm vi áp dụng trong thực tiễn và các hệ thống pháp luật chưa hoàn toàn thống nhất.

Do đó, việc thay thế hoàn toàn "quê quán" bằng "nguyên quán" cần được cân nhắc thận trọng để bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật và dữ liệu hộ tịch.

Thực tiễn cho thấy thông tin "quê quán" đã và đang được sử dụng thống nhất trong nhiều loại giấy tờ, cơ sở dữ liệu.

Việc bỏ trường thông tin này có thể dẫn đến xáo trộn lớn trong hệ thống dữ liệu, phát sinh chi phí chuyển đổi và ảnh hưởng đến tính liên thông, kế thừa của thông tin đã được xác lập hợp pháp trước đây.

Cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng nhận thấy trong thực tiễn việc xác định "quê quán" trong một số trường hợp còn chưa thống nhất, dễ phát sinh cách hiểu khác nhau, do đó đề nghị trước mắt cần chuẩn hóa cách xác định, ghi nhận thông tin "quê quán" theo hướng đơn giản, rõ ràng, thống nhất, thay vì loại bỏ hoàn toàn trường thông tin này.

Dự kiến, Quốc hội sẽ cho ý kiến, biểu quyết thông qua luật Hộ tịch (sửa đổi) tại đợt 2, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ 20 - 24.4.