Bỏ túi hơn 10.000 tỉ đồng lợi nhuận, VIB mạnh tay chia cổ tức 35%

Về kết quả kinh doanh năm 2022, VIB đạt lợi nhuận trước thuế 10.581 tỉ đồng, tăng 32,1% so với 2021, vượt kế hoạch đề ra. Vốn điều lệ tăng từ 15.531 tỉ đồng lên 21.077 tỉ đồng, tương đương tăng 35,7%. Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 342.799 tỉ đồng, tăng 10,8%; tổng dư nợ tín dụng đạt 239.920 tỉ đồng, tăng 14,5% so với năm 2021. Huy động tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 231.899 tỉ đồng, tăng 7,4% so với năm trước. Nợ xấu khống chế ở mức 1,79%.

VIB là ngân hàng đầu tiên tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2023 T.XUÂN

Ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT VIB cho biết, trước kết quả kinh doanh năm 2022 khả quan, các cổ đông đã thông qua đề xuất của ban lãnh đạo tổng mức cổ tức năm 2022 tỷ lệ 35%, thực hiện chi trả trong năm 2023, trong đó 20% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ tức tiền mặt (chia thành 2 đợt 10% và 5%). Đây là năm đầu tiên ngân hàng chia cổ tức tiền mặt sau 2 năm thực hiện các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giữ lại lợi nhuận để củng cố an toàn hệ thống, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua đại dịch.

Trả lời chất vấn của cổ đông về vấn đề thị trường bất động sản sụt giảm ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng tài sản đảm bảo, ông Đặng Khắc Vỹ cho hay, 2022 và 2023 sẽ là năm khó khăn đối với thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp. Trong báo cáo cập nhật gần đây, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp là 1.800 tỉ đồng trên tổng 232.000 tỉ đồng dư nợ. Còn cho vay bất động sản có dư nợ 3.800 tỉ đồng, chủ yếu cho vay công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. VIB chỉ có 3% cho vay bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp trong tổng dư nợ. VIB là ngân hàng bán lẻ, có 90% dư nợ ở mảng bán lẻ, trong đó hơn 90% dư nợ có tài sản bảo đảm. Nếu thị trường bất động sản giảm 30 - 40% thì chất lượng tài sản đảm bảo của VIB vẫn an toàn.

Về kế hoạch kinh doanh, VIB đề ra mức lợi nhuận mục tiêu 12.200 tỉ đồng, tăng 15,3% so với năm 2022; tổng tài sản đạt 428.500 tỉ đồng, tăng 25%; tổng dư nợ tín dụng tăng lên 292.500 tỉ vào cuối năm 2023 (tăng 25% tùy thuộc chỉ tiêu NHNN giao); huy động vốn kỳ vọng đạt 292.600 tỉ đồng, tăng 26,2%; tỷ lệ nợ xấu khống chế dưới 3%. VIB tập trung vào mục tiêu đạt được 10 triệu khách hàng, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận kép (CAGR) đạt 20 - 30%/năm, gia tăng bền vững vốn hóa thị trường. VIB cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 21.076 tỉ lên 25.368 tỉ đồng. Để thực hiện mục tiêu, VIB dự kiến sẽ phát hành hơn 421 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 7 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên.

Các cổ đông cũng thông qua tờ trình bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IX (2023 - 2027). HĐQT VIB nhiệm kỳ mới với cơ cấu gồm tổng số 5 thành viên, trong đó 4 thành viên thông thường, 1 thành viên độc lập. Danh sách gồm ông Đặng Khắc Vỹ, Đặng Văn Sơn, ông Hàn Ngọc Vũ, ông Đỗ Xuân Hoàng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh. Ngày 13.3 bà Nguyễn Thùy Linh, ứng viên bầu thành viên BKS đã có đơn xin rút khỏi danh sách bầu BKS nhiệm kỳ mới vì lý do cá nhân. Như vậy, các ứng viên nhiệm kỳ mới của BKS sẽ chỉ còn 2 người. Theo điều lệ của VIB, để đảm bảo thành viên BKS phải có ít nhất 3 người, VIB sẽ bầu bổ sung thành viên BKS vào ĐHCĐ bất thường, dự kiến vào tháng 6 tới.