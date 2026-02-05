'Bỏ túi' hơn 6,5 tỉ USD từ xuất khẩu nông lâm sản

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra ngày 5.2, Bộ Nông nghiệp - Môi trường cho biết, xuất khẩu rau quả cùng nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản tăng trưởng mạnh ngay trong tháng đầu năm nay.

Xuất khẩu rau quả tăng mạnh trong tháng đầu năm 2026 ẢNH: MẠNH HƯNG

Trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản ước đạt gần 6,51 tỉ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu nông sản đạt 3,6 tỉ USD, tăng 41,8%.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 47,5 triệu USD, tăng 20,2%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 940 triệu USD, tăng 21,5%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 1,72 tỉ USD, tăng 13%; giá trị xuất khẩu điều đạt 197,7 triệu USD, tăng 33,6%; giá trị xuất khẩu muối đạt 1,1 triệu USD, tăng 49%.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp - Môi trường, châu Á đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam với thị phần chiếm 45,3%.

2 thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,7% và 13,4%; thị phần khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 2,6% và 1,4%.

So với cùng kỳ năm trước, Bộ Nông nghiệp - Môi trường ước giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1 sang khu vực châu Á tăng 41,1%; châu Mỹ tăng 22,4%; châu Âu tăng 11,2%; châu Phi tăng 21,6% và châu Đại Dương tăng 32,3%.

Trong các thị trường xuất khẩu, Trung Quốc đang chiếm thị phần lớn nhất với 22,6%, Mỹ là 20,4%, Nhật Bản là 7% và đây là 3 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2025, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1 sang thị trường Trung Quốc tăng 66,1%, Mỹ tăng 21,6% và Nhật Bản tăng 19,6%.

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc, Mỹ tăng mạnh

Cũng theo Bộ Nông nghiệp - Môi trường, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 1 ước đạt 750 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, mặt hàng rau quả chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với tỷ trọng giá trị xuất khẩu chiếm 64,3%. So với năm 2024, giá trị xuất khẩu hàng rau quả năm 2025 sang thị trường Trung Quốc tăng 18,8%, Mỹ tăng 51,8% trong khi Hàn Quốc giảm 2,2%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh nhất ở thị trường Malaysia với mức tăng 82%, giảm mạnh nhất ở thị trường Thái Lan với mức giảm 58,4%.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp - Môi trường, khối lượng xuất khẩu cà phê, chè, hạt điều, gạo trong tháng 1 đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, xuất khẩu cà phê ước đạt 180.000 tấn, giá trị đạt 981 triệu USD, tăng 25,5% về khối lượng và tăng 26,6% về giá trị. Giá cà phê xuất khẩu bình quân ước đạt 5.450 USD/tấn, tăng 0,9%.

Xuất khẩu cao su ước đạt khối lượng 220.000 tấn và giá trị 416 triệu USD, tăng 36,6% về khối lượng và tăng 39% về giá trị. Giá cao su xuất khẩu bình quân ước đạt 1.892 USD/tấn, tăng 1,7%. Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam năm 2025 với thị phần chiếm 73,6%.

Xuất khẩu chè ước đạt khối lượng 14.000 tấn và giá trị 23 triệu USD, tăng 44,7% về khối lượng và tăng 40,3%.

Xuất khẩu gạo ước đạt 600.000 với giá trị đạt 370 triệu USD, tăng 12,4% về khối lượng và tăng 16,9%. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 616,6 USD/tấn, tăng 4%.