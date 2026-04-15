Bộ VH-TT-DL siết chặt vấn nạn 'hát nhép'

Quan điểm này được đưa ra tại cuộc họp báo sơ kết công tác quý 1 năm 2026 do Bộ VH-TT-DL tổ chức, diễn ra sáng 15.4 tại Hà Nội.

Đại diện Bộ VH-TT-DL trả lời báo chí tại cuộc họp báo sơ kết công tác quý 1 năm 2026 Ảnh: T.L

Tại sự kiện, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt ra một số câu hỏi về vấn đề "hát nhép", về việc mạo danh người nổi tiếng trên không gian mạng và các bước tiếp theo của Bộ Quy tắc ứng xử…

Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm vấn nạn "hát nhép"

Trả lời về tác động của "hát nhép" đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn nói chung, ông Trần Hướng Dương – Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết tháng 2.2026, Bộ VH-TT-DL đã ban hành Công văn 745/BVHTTDL-NTBD về việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực.

Theo đó, Bộ VH-TT-DL đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung được quy định cụ thể trong công văn nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm tính trung thực, chuẩn mực trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Ông Trần Hướng Dương – Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nêu quan điểm về siết chặt hát nhép Ảnh: T.L

"Công văn 745/BVHTTDL-NTBD cũng nêu rõ là các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra đột xuất đối với các chương trình, sự kiện nghệ thuật biểu diễn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt lưu ý tới các chương trình biểu diễn tại nhà hát, sân khấu trong nhà đối với các hành vi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, biểu diễn không đúng nội dung, hình thức đã đăng ký, được thẩm định, chấp thuận", ông Trần Hướng Dương cho biết. Ông cũng nêu rõ việc "thực hiện công khai kết quả xử lý vi phạm theo quy định; xem xét, quy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu đề xảy ra vi phạm kéo dài, gây dư luận xã hội không tốt".

Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn ghi nhận: Tiếp nhận công văn này, TP.HCM là tỉnh đi đầu siết chặt việc sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho việc biểu diễn trực tiếp trên sân khấu và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực trong giới nghệ thuật biểu diễn nói chung, giới âm nhạc nói riêng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã quán triệt tinh thần của công văn đối với các tỉnh thường xuyên tổ chức các sự kiện ca nhạc như Hà Nội và Quảng Ninh. Các tỉnh này cũng đang trong quá trình thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ".

"Việc sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho việc biểu diễn trực tiếp trên sân khấu mà người dân thường gọi là 'hát nhép' là một hiện tượng mới, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý như thông tin điện tử, quảng cáo và quyền cá nhân. Bộ đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm", ông Trần Hướng Dương nhận định.

Phía Bộ VH-TT-DL cho biết, Bộ đang nghiên cứu, đánh giá thực tiễn để có hướng dẫn phù hợp, đảm bảo vừa nâng cao chất lượng nghệ thuật, bảo vệ quyền lợi khán giả, vừa tạo điều kiện cho nghệ sĩ biểu diễn trong những điều kiện đặc thù.

Đồng thời, Bộ cũng nhấn mạnh vai trò của đơn vị tổ chức, nhà sản xuất và nghệ sĩ trong việc tuân thủ quy định, giữ gìn uy tín nghề nghiệp và xây dựng môi trường biểu diễn lành mạnh.

Mạo danh người nổi tiếng: Gắn trách nhiệm cho các nền tảng số

Liên quan đến vấn nạn mạo danh người nổi tiếng đang diễn ra ngày càng tràn lan và trắng trợn trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết: "Thực tế vừa qua cho thấy có rất nhiều trường hợp sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng trên mạng. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin hay tạo nội dung, các hình ảnh này còn bị lợi dụng để quảng cáo sản phẩm, thậm chí có dấu hiệu gây hiểu nhầm hoặc lừa dối người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử nêu quan điểm về vấn nạn mạo danh người nổi tiếng Ảnh: T.L

Hiện nay, hệ thống pháp luật đã có đầy đủ quy định để điều chỉnh và xử lý các hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng hình ảnh cá nhân, tổ chức để đưa ra các thông tin gây nhầm lẫn hoặc lừa dối khách hàng.

Đặc biệt, đối với việc sử dụng công nghệ AI để chỉnh sửa nội dung văn bản, hình ảnh có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện hoặc nhân vật, pháp luật cũng đã có yêu cầu cụ thể.

Theo quy định của luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI bắt buộc phải được dán nhãn để đảm bảo tính minh bạch. Trong trường hợp các nội dung này gây ảnh hưởng hoặc quấy rối người sử dụng, các nền tảng cung cấp dịch vụ có trách nhiệm xử lý theo quy định.

Cùng đó, luật Quảng cáo cũng quy định rõ việc xử lý các hành vi sử dụng hình ảnh, video để quảng cáo sai sự thật. Theo Nghị định 38 về xử phạt trong lĩnh vực quảng cáo, các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt từ 60 - 80 triệu đồng.

Ngoài ra, luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 55 hướng dẫn cũng quy định nghiêm cấm hành vi lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc không chính xác về hàng hóa, dịch vụ. Nghị định 98 về xử phạt trong lĩnh vực này cũng đã quy định mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm…".

Phó cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng nhấn mạnh thêm về trách nhiệm của các nền tảng số. Khi có báo cáo về các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các nền tảng có trách nhiệm ngăn chặn và gỡ bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Trong trường hợp các nội dung vi phạm có dấu hiệu hình sự, các nền tảng phải cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân phát tán nội dung cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.