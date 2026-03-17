Bộ VH-TT-DL tổ chức cuộc thi 'Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương'

Cuộc thi góp phần khẳng định ý nghĩa, vai trò quan trọng của bữa cơm gia đình trong việc gắn kết các thành viên, giữ gìn hạnh phúc gia đình; tạo cơ hội để mỗi người chia sẻ những kỷ niệm, lòng biết ơn và những câu chuyện cảm động về giá trị truyền thống quanh mâm cơm. Qua đó khuyến khích mọi người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trong nhịp sống hiện đại.

Nội dung bài dự thi:

Kỷ niệm khó quên: viết về bữa cơm gắn liền với một bước ngoặt, một biến cố hoặc một niềm vui lớn của gia đình.

Hương vị quê nhà: viết về bữa cơm với những món ăn bình dị của bà, của mẹ và ý nghĩa tinh thần đằng sau những bữa cơm gia đình.

Giáo dục gia đình từ mâm cơm: viết về bữa cơm và những câu chuyện chia sẻ về bài học trong cuộc sống hằng ngày cho con người, giáo dục về lòng biết ơn, sự tinh tế, sự sẻ chia, mục đích giáo dục gia đình từ mâm cơm, hóa giải mâu thuẫn hoặc gắn kết các thế hệ...

Góc nhìn hiện đại: viết về bữa cơm trong bối cảnh chuyển đổi số: suy nghĩ về “bữa cơm online”, bữa cơm ngày tết hay việc duy trì thói quen ăn cùng nhau trong thời đại số.

Quy định về bài dự thi:

Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, dưới hình thức văn xuôi, tối đa 1.500 từ, trong đó thông điệp chính của bài không quá 30 từ, bảo đảm phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật Việt Nam.

Bài thi có thể viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy khổ A4 (cỡ chữ 14, font Times New Roman). Trường hợp gửi kèm hình ảnh hoặc video qua thư điện tử, hình ảnh phải ở định dạng JPG, PNG và video ở định dạng MP4, thời lượng không quá 30 giây mỗi video.

Bài dự thi phải là sản phẩm của chính tác giả và tác giả là chủ sở hữu duy nhất của tác phẩm.

Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi. Bài có thể ghi tên thật hoặc bút danh nhưng trong phiếu đăng ký phải ghi đầy đủ họ tên theo giấy tờ tùy thân.

Tác giả chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và pháp lý của bài dự thi, đồng thời điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận trong phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của ban tổ chức. Tác giả dưới 18 tuổi cần có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Người dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả đối với tác phẩm dự thi. Bài đoạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật bị thu hồi giấy chứng nhận và tiền thưởng. Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH-TT-DL) là cơ quan sở hữu quyền tác phẩm đối với các bài dự thi. Ban tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm phục vụ công tác truyền thông, giáo dục và các hoạt động liên quan. Bài dự thi không trả lại tác giả.