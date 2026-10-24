Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ vụ VETC, ePass thu phí 6.600 đồng

Bộ Xây dựng đã báo cáo Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về kết quả kiểm tra, rà soát việc thu phí sử dụng ví điện tử khi liên kết với tài khoản giao thông.

Việc rà soát được thực hiện sau khi xuất hiện thông tin VETC và Viettel Money thông báo dự kiến áp dụng mức phí 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông.

Đầu tháng 8, VETC và ePass bất ngờ thông báo thu phí dịch vụ quản lý tài khoản với mức 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân ẢNH: VETC

Trước phản ánh của người dân, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ chính sách thu phí, cơ sở xác định mức thu và đối tượng áp dụng. Chỉ sau vài ngày thông báo thu phí hồi đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã phải tạm dừng triển khai.

Bộ Xây dựng cũng xác định khoản phí mà VETC và Viettel Money dự kiến thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán, thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ngân hàng. Đây không phải phí sử dụng đường bộ hay phí quản lý, duy trì tài khoản giao thông.

Người dân có quyền lựa chọn phương tiện thanh toán

Một nội dung đáng chú ý trong báo cáo của Bộ Xây dựng là quyền lựa chọn phương tiện thanh toán của người sử dụng dịch vụ.

Theo kết quả rà soát, hệ thống VETC hỗ trợ kết nối tài khoản giao thông với 5 phương tiện thanh toán, gồm ví điện tử VETC, ví trả sau TPBank, ví trả sau BIDV, thẻ tín dụng TPBank và thẻ tín dụng BIDV.

Hệ thống của Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) hỗ trợ 11 phương tiện thanh toán, gồm 2 ví điện tử MoMo và Viettel Money, 8 ngân hàng cùng cổng thanh toán FPT Pay hỗ trợ thanh toán qua các tổ chức thẻ quốc tế.

Chính sách phí giữa các phương tiện thanh toán có sự khác biệt. Ví điện tử VETC, Viettel Money và hình thức trích nợ tự động của Vietcombank được ghi nhận miễn phí; một số phương thức khác áp dụng phí theo giá trị giao dịch hoặc mức phí cố định cho mỗi giao dịch.

Theo Bộ Xây dựng, việc VETC và Viettel Money nghiên cứu thu phí sử dụng dịch vụ ví điện tử có sự tương đồng với chính sách của một số phương tiện thanh toán khác.

Tuy nhiên, khách hàng có quyền hủy liên kết với phương tiện thanh toán hiện tại để lựa chọn phương tiện khác phù hợp. Việc hủy liên kết không làm chấm dứt hoặc ảnh hưởng đến việc duy trì tài khoản giao thông.

Điều này đồng nghĩa người dân không bắt buộc phải tiếp tục sử dụng một ví điện tử cụ thể để duy trì tài khoản giao thông. Chủ phương tiện có thể cân nhắc mức phí, cách thức thanh toán và nhu cầu sử dụng để lựa chọn phương thức phù hợp với mình.

Đáng chú ý, theo Bộ Xây dựng, phản ứng của người dân không chỉ xuất phát từ việc doanh nghiệp dự kiến áp dụng chính sách phí mà còn liên quan đến cách thức cung cấp thông tin, giải thích và hướng dẫn khách hàng.

Để hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, Bộ Xây dựng kiến nghị Phó thủ tướng thường trực chỉ đạo các bộ, ngành liên quan chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý và truyền thông các vấn đề phát sinh trong hoạt động thu phí điện tử không dừng.

Về phương án thu phí dự kiến, Bộ Xây dựng lưu ý các phương án gồm thu phí theo lượt giao dịch, tính theo tỷ lệ giá trị giao dịch hoặc miễn phí đối với phương tiện ít sử dụng. Doanh nghiệp cũng cần thông tin đầy đủ về chính sách giá, bảo đảm chủ phương tiện hiểu rõ và có quyền lựa chọn trước khi triển khai thu phí.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng kết nối tài khoản giao thông với nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, tạo thêm lựa chọn cho người dân, tăng tính cạnh tranh và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán điện tử giao thông đường bộ.