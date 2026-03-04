Bộ Xây dựng: Nguồn cung lớn sẽ giảm áp lực 'tăng nóng' giá bất động sản 2026

Chiều 4.3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, đã thông tin về diễn biến của thị trường bất động sản sau hàng loạt chính sách vĩ mô.

Ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng ẢNH: VGP

Theo ông Hưng, năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành tập trung triển khai và tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp lý và nguồn vốn. Trong năm 2026, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn phục hồi rõ nét hơn.

Cụ thể, trong năm 2025 đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc rà soát, sửa đổi các cơ chế chính sách. Thứ nhất là pháp luật về đất đai. Thứ hai là pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Thứ ba là pháp luật về xây dựng. Thứ tư là pháp luật về nhà ở. Cùng với đó là các luật liên quan đến đầu tư và tài chính, ngân hàng.

Vừa qua cũng đã sửa đổi, bổ sung và rà soát để xử lý các vấn đề, các điểm nghẽn trong những lĩnh vực này. Nhờ đó, nhiều dự án thời gian trước đó bị vướng mắc liên quan đến thể chế đã được phân loại và xử lý theo thẩm quyền.

“Thị trường bất động sản năm 2026 kỳ vọng sẽ ghi nhận sự cải thiện đồng bộ cả ở phía cung và phía cầu”, ông Hưng nói.

Về nguồn cung, rất nhiều dự án vướng mắc trong thời gian vừa qua, từng bị đình trệ, rồi chậm triển khai, sẽ được tháo gỡ và tái khởi động. Đặc biệt là các dự án hoàn thiện về pháp lý, đủ điều kiện triển khai dự kiến sẽ tiếp tục tăng hơn so với năm 2025. Như vậy, nguồn cung lớn hơn năm 2025.

Việc khơi thông nguồn cung này sẽ góp phần điều tiết mặt bằng giá và giúp thị trường giảm áp lực nóng như thời gian qua. Người dân có nhu cầu thực sẽ có cơ hội, điều kiện để tiếp cận các sản phẩm nhà ở phù hợp với thu nhập của mình.

Tính thanh khoản của thị trường có xu hướng phục hồi theo hướng thực chất hơn, gắn với nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư dài hạn thay vì phụ thuộc vào các chu kỳ tăng nóng và ngắn hạn.

Đại diện Bộ Xây dựng cũng cho biết, các phân khúc tiếp tục được tăng mạnh là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và nhà ở thương mại giá rẻ sẽ được ưu tiên phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, thị trường bất động sản thời gian tới sẽ vẫn chịu tác động từ kinh tế vĩ mô, những biến động trong và ngoài nước, biến động lãi suất và chi phí vốn cũng như các yêu cầu khác về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững... Như vậy, việc điều hành chính sách cần tiếp tục bảo đảm hài hòa để giữ được mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro.

Phân khúc căn hộ tiếp tục dẫn dắt

“Nhìn chung, thị trường bất động sản năm 2026 dự báo sẽ sôi động trong sự thận trọng, với phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu trực tiếp sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Sự phân hóa sẽ ngày càng rõ nét khi người mua nhà ở, nhà đầu tư ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, giá trị sử dụng thực và uy tín của chủ đầu tư”, ông Hưng nhận định.

Đây sẽ là nền tảng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, giảm đầu cơ và hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà ẢNH: VGP

Thông tin thêm về điều hành lãi suất tại họp báo, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, do tình hình Trung Đông căng thẳng nên mấy ngày gần đây tỉ giá có nhích lên và có tăng lên so với cuối năm 2025. Tính đến trưa nay (4.3), tỉ giá liên ngân hàng là 26.220 VND/USD.

Bối cảnh quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, chịu tác động trực tiếp, đồng thời vừa phải duy trì tăng trưởng kinh tế cao vừa cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu tăng cao (có thời điểm ở mức 8 - 13%), tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia.

Các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới trở nên thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất, có ngân hàng trung ương đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát, tạo sức ép lên tỉ giá và thị trường tiền tệ trong nước.

Do đó, ông Hà cho hay, trong thời gian tới, NHNN sẽ theo sát tình hình để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.