Thời sự

Bộ Y tế báo cáo gì về ngộ độc thực phẩm?

Duy Tính
Duy Tính
01/12/2025 06:15 GMT+7

Từ đầu năm 2025 đến trung tuần tháng 11.2025, cả nước ghi nhận 64 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 1.255 người mắc và 16 người tử vong.

Theo báo cáo công tác y tế tháng 11.2025 của Bộ Y tế, trong tháng 11 đã xảy ra 7 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 301 người mắc. Trong số này có 2 vụ được xác định do hóa chất và vi sinh vật, còn lại 5 vụ chưa rõ nguyên nhân.

Một trong các vụ ngộ độc thực phẩm được quan tâm là vụ 316 người nhập viện sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TP.HCM) xảy ra hồi đầu tháng 11, tác nhân chính là do vi khuẩn Salmonella.

Như vậy, tính từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã xảy ra 64 vụ ngộ độc thực phẩm làm 1.255 người mắc, 16 người tử vong.

Bộ Y tế báo cáo gì về ngộ độc thực phẩm?- Ảnh 1.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể mới nhất xảy ra ngày 27.11 tại TP.HCM

ẢNH: BV

Trước tình hình ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể gia tăng, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 7598 ngày 3.11 gửi Bộ Giáo dục - Đào tạo và các địa phương, yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học và bếp ăn tập thể. Đồng thời, Bộ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra và xác minh các vụ ngộ độc xảy ra tại TP.HCM và TP.Huế.

Bộ Y tế cũng đã thẩm định và chỉ định thêm các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước tại TP.Cần Thơ, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa và khu vực Tây nguyên.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) để xử lý các vụ vi phạm. 

Đồng thời, Bộ Y tế đã có văn bản đôn đốc các địa phương báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025, cũng như xây dựng kế hoạch hậu kiểm năm 2026.

Để tăng cường hiệu quả quản lý, Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế Nghị định 15/2018 về thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm, cùng nghị quyết của Chính phủ về công bố và đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Đối với luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ Y tế đang hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ, kiến nghị đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026 của Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã thành lập tổ soạn thảo nghị định sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

Đồng thời, gia hạn thời gian thực hiện dự án soát xét quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

Khám phá thêm chủ đề

