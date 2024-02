Bóc ngắn, cắn dài

Quốc hội Mỹ mãi vẫn chưa thông qua gói viện trợ tài chính và quân sự 60 tỉ USD cho Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lại có những phát ngôn mới có lợi cho Nga và rất bất lợi cho NATO. Nếu rồi đây ông Trump trở lại cầm quyền thì rất có thể ông sẽ không sẵn sàng tiếp nối tất cả những cam kết của người tiền nhiệm về hậu thuẫn Ukraine tiếp tục chiến sự với Nga đến cùng.

Nhưng hiện có vẫn còn hơn không và một nắm khi đói giá trị hơn một gói khi no đối với Ukraine nên ông Zelensky phải gắn cho việc ký kết các hiệp ước an ninh song phương với Anh, Đức và Pháp ý nghĩa lịch sử. Những cam kết của ba thành viên NATO này về chính trị, an ninh, quân sự và tài chính hoàn toàn không thể thay thế được Mỹ và cũng chưa thể đủ để đảm bảo cho Ukraine chiến thắng Nga trong cuộc chiến hiện tại trong kịch bản Washington không còn tiếp tục hậu thuẫn Kyiv với mức độ như lâu nay. Với việc ký kết hiệp ước an ninh song phương nói trên, ba nước thành viên NATO và nhóm G7 ở châu Âu thực hiện quyết định chung là hậu thuẫn an ninh cho Ukraine theo cách ấy trong thời gian quá độ cho tới khi NATO có thể bảo hộ an ninh cho Ukraine với tư cách thành viên. Nó giúp Ukraine giữ được kỳ vọng là các thành viên khác của G7 rồi sẽ hành động tương tự. Nó giúp trấn an và khích lệ tinh thần Ukraine khi lo ngại và sự thiếu tin cậy vào Mỹ ngày càng gia tăng. Ukraine nhìn nhận ở đó cả hiệu ứng cảnh báo và răn đe Nga.

Bước vào năm chiến sự thứ ba, mức độ lệ thuộc của Ukraine vào viện trợ tài chính và quân sự của Mỹ, EU, NATO và đồng minh tăng thêm. Những giải pháp thoát khó tạm thời vì thế càng thêm quan trọng đối với Ukraine.

Nga kiểm soát Avdiivka: Ông Putin chúc mừng quân đội, ông Biden điện đàm tổng thống Ukraine