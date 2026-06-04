Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới

Ngày 2.6, Phòng CSHS Công an TP.HCM cho biết từ nguồn thông tin Báo Thanh Niên và tài liệu thu thập được, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức mang thai hộ (MTH) vì mục đích thương mại có tính chất xuyên biên giới.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thanh Huyền (38 tuổi), Nguyễn Trúc Giang (41 tuổi, chồng Huyền; cùng quê Đồng Tháp), Nguyễn Thị Ngát (36 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Thị Nương (31 tuổi) và Nguyễn Thị Thắm (41 tuổi, cùng quê An Giang); đồng thời truy tìm Vũ Thị Thu Ba (39 tuổi, quê Đồng Nai) và Phan Thị Minh Thư (35 tuổi, quê Đồng Tháp). Trong đó, Thu Ba được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây, đang lẩn trốn tại Thái Lan.

Đồng loạt cất lưới

Chiều 16.4, khi phát hiện một phụ nữ trẻ MTH vừa từ Thái Lan về, đến sinh con tại Bệnh viện An Sinh (TP.HCM) và nhận thấy việc giao nhận trẻ sơ sinh có thể diễn ra bất cứ lúc nào, PV Thanh Niên đã cung cấp toàn bộ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình thâm nhập đường dây cho Phòng CSHS Công an TP.HCM.

Bị can Nguyễn Trúc Giang ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo Đội 5 xác lập chuyên án đấu tranh. Nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm được huy động, khẩn trương xác minh làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây.

Qua nghiên cứu tài liệu và tổ chức xác minh, công an nhận định đây không phải hoạt động môi giới đơn lẻ mà là một đường dây được tổ chức chặt chẽ, hoạt động xuyên biên giới, có sự phân công vai trò cụ thể từ khâu tìm người MTH, tìm khách hàng thuê MTH, đưa phụ nữ ra nước ngoài cấy phôi, nuôi dưỡng trong thời gian mang thai cho đến khi sinh con và tổ chức giao nhận trẻ sơ sinh.

Đến ngày 19.4, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai phương án triệt phá. Tại TP.HCM, các trinh sát bí mật khống chế Huyền, Giang và Thắm. Cùng thời điểm, nhiều mũi công tác khác đồng loạt kiểm tra các địa điểm nuôi giữ phụ nữ MTH trên địa bàn TP, đưa những người liên quan về làm việc phục vụ điều tra.

Theo điều tra, Huyền không sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân. Mọi giao dịch tài chính đều thông qua tài khoản đứng tên chồng là Giang. Sau đó, Huyền nhận tiền để chi trả sinh hoạt phí cho các phụ nữ MTH, trả hoa hồng môi giới, thuê nhà trọ, căn hộ đến các chi phí ăn uống, thuốc men. Dữ liệu ngân hàng cho thấy tổng số tiền giao dịch thông qua tài khoản này lên đến hơn 2 tỉ đồng trong thời gian ngắn.

Tài liệu điều tra bước đầu xác định từ tháng 3.2025 đến khi bị phát hiện, Huyền và Giang đã tham gia 7 vụ tổ chức MTH vì mục đích thương mại. Trong đó, 5 vụ đã hoàn tất việc giao con tại Đồng Tháp, Đồng Nai, Hà Nội và Đà Nẵng; 2 vụ còn lại bị phát hiện trước khi chưa kịp hoàn tất. Tổng số tiền hưởng lợi của hai vợ chồng này được xác định khoảng 300 triệu đồng.

Huyền khai làm việc cho một phụ nữ tên Thu Ba. Ngoài tiền công được hưởng sau các phi vụ, Huyền còn nhận thêm 20 triệu đồng tiền hoa hồng cho mỗi trường hợp tìm được phụ nữ MTH. Ngược lại, những người giới thiệu thêm phụ nữ cho Huyền và mang thai thành công sẽ được Huyền chi lại 10 triệu đồng hoa hồng.

Đường dây nhiều tầng nấc

Mở rộng điều tra, công an đã làm việc với khoảng 20 phụ nữ từng tham gia MTH trong đường dây. Kết quả cho thấy sau khi sinh con và giao trẻ sơ sinh thành công, mỗi phụ nữ được nhận từ 300 - 330 triệu đồng. Trường hợp mang song thai được nhận thêm 70 triệu đồng.

Các bị can (từ trái qua, từ trên xuống): Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Ngát, Nguyễn Thị Nương, Phan Thị Minh Thư, Vũ Thị Thu Ba trong đường dây tổ chức mang thai hộ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đáng chú ý, nhiều người sau khi MTH và sinh xong đã chuyển sang giới thiệu thêm phụ nữ khác vào đường dây để hưởng hoa hồng, hình thành mạng lưới tuyển chọn, dẫn dắt nhiều tầng nấc. Trong đó, có thể kể đến Phan Thị Minh Thư, sau mang thai đã môi giới Nguyễn Thị Nương tham gia đường dây. Vừa kết thúc vai trò mang thai, Nương tiếp tục môi giới cho 2 phụ nữ khác cùng tham gia MTH. Hay trường hợp của Nguyễn Thị Thắm, khi không còn khả năng mang thai, bị can này đã môi giới H.T.T.H (20 tuổi) cho đường dây và sinh con hôm 16.4.

Quá trình đấu tranh cũng làm lộ diện thêm Nguyễn Thị Ngát, người được xác định có vai trò tìm kiếm khách hàng thuê MTH (qua mạng xã hội với tài khoản ẩn danh) để kết nối cho đường dây. Theo tài liệu điều tra, trong một phi vụ "thắng đậm nhất", Ngát đút túi hơn 2 tỉ đồng, rồi chia lại cho Thu Ba 1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định ngoài môi giới qua mạng xã hội, các đối tượng còn thông qua mối quan hệ "người trước giới thiệu người sau". Đây là một trong những yếu tố khiến đường dây phát triển nhanh và âm thầm trong thời gian dài.

Lộ diện bà trùm

Hồ Thành Huyền cũng chỉ là một mắt xích tuyến dưới. Công an xác định Vũ Thị Thu Ba (đang lẩn trốn tại Thái Lan) mới là đối tượng cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động đường dây. Số vụ việc mà đường dây này đã môi giới có thể lên đến hàng trăm vụ, số tiền giao dịch đặc biệt lớn.

Bị can Hồ Thanh Huyền ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thông tin xuất nhập cảnh cho thấy trong thời gian qua, Thu Ba đã thực hiện hơn 150 lượt di chuyển giữa VN và Thái Lan. Theo điều tra ban đầu, khi Thu Ba tìm được khách hàng có nhu cầu thuê MTH sẽ liên hệ với Huyền để tìm phụ nữ, thuê nơi lưu trú, quản lý sinh hoạt và chuẩn bị các thủ tục đưa sang Thái Lan cấy phôi.

Sau khi cấy phôi thành công, các phụ nữ được đưa trở lại VN dưỡng thai. Khi sản phụ sinh con, Huyền nhận chỉ đạo từ Thu Ba, đưa đứa trẻ đến điểm giao nhận, bản thân Huyền cũng không được biết gia đình thuê mang thai.

Theo cơ quan điều tra, mỗi trường hợp thuê MTH có chi phí từ 1,3 - 1,6 tỉ đồng. Ngoài ra, các khoản tiền cấy phôi, sàng lọc thai nhi, đi lại, ăn ở, chăm sóc y tế và các chi phí phát sinh khác đều do gia đình thuê tự chi trả.

Một trinh sát tham gia chuyên án cho biết trong những ngày đầu sau khi các đối tượng bị đưa về làm việc, điện thoại di động liên tục nhận cuộc gọi từ Thu Ba. Tuy nhiên, đối tượng này hoạt động rất kín kẽ, cảnh giác cao độ, không để lộ vị trí. "Khi đường dây bị triệt phá, chúng tôi phát hiện Huyền đã tuyển chọn thêm được 3 phụ nữ đồng ý tham gia MTH. Tuy nhiên, những trường hợp này vẫn đang chờ Thu Ba quyết định có nhận hay không, bởi phải tìm được gia đình có nhu cầu thuê MTH tương ứng", trinh sát cho biết.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29.4, Phòng CSHS Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người về hành vi tổ chức MTH vì mục đích thương mại; đồng thời truy tìm 2 đối tượng liên quan đang lẩn trốn ở nước ngoài. Vụ án vẫn đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, tiếp tục truy xét, xử lý các đối tượng liên quan.

Khép lại hành trình thâm nhập kéo dài, những tài liệu, chứng cứ do PV Thanh Niên thu thập đã góp phần làm rõ một đường dây MTH xuyên biên giới hoạt động tinh vi, núp bóng các chuyến du lịch. (còn tiếp)