Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong chòi rẫy cà phê ở Gia Lai

Sáng 22.3, Công an xã Kdang cho biết đơn vị đang phát thông báo tìm người thân của bé gái bị bỏ rơi vừa được người dân phát hiện tại một rẫy cà phê trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, khi đi làm tại rẫy cà phê ở thôn Hlang (xã Kdang), người dân bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ một chòi rẫy. Nghi có chuyện bất thường, mọi người nhanh chóng tiếp cận khu vực phát ra âm thanh.

Tại đây, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong tình trạng được quấn sơ sài, không có người trông nom. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Căn chòi trong rẫy cà phê, nơi bé gái bị bỏ rơi ẢNH: CTV

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an xã Kdang đã cử cán bộ phối hợp với nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp nhận bé gái bị bỏ rơi và đưa về Trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc ban đầu.

Theo nhân viên y tế, cháu bé khoảng 7 - 10 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, tỉnh táo và có thể khóc bình thường. Hiện bé gái bị bỏ rơi đang được theo dõi, chăm sóc tạm thời tại Trạm y tế xã Kdang.

Bé gái sơ sinh đang được nhân viên y tế chăm sóc ẢNH: CTV

Công an xã Kdang đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, tìm kiếm thân nhân của cháu bé. Cơ quan chức năng đề nghị ai là người thân hoặc có thông tin liên quan đến bé gái bị bỏ rơi nói trên liên hệ số điện thoại 02693.799.009 hoặc trình báo cơ quan chức năng gần nhất.