Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Bên trong 'lò' nuôi phụ nữ

Sau cuộc gặp chớp nhoáng với nữ môi giới Hồ Thanh Huyền (38 tuổi, quê Đồng Tháp), hành trình thâm nhập của PV Thanh Niên được đẩy sâu hơn khi trực tiếp dấn thân vào "lò" nuôi phụ nữ mang thai hộ (MTH). Tại đây, những gì diễn ra hoàn toàn khác với lời quảng bá "bao ăn ở, chăm sóc đầy đủ".

K HĂN GÓI VÀO "LÒ"

Vài ngày sau cuộc gặp chớp nhoáng (đã phản ánh trong số báo ra ngày 5.6), môi giới Huyền gọi cho PV Thanh Niên nói ngắn gọn: "Chị đã sắp xếp xong chỗ ở cho em". Hơn 19 giờ ngày 7.4, Huyền điều khiển xe tay ga BS 59F1-435.08 đến khu vực Chợ Cầu (P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM) đón PV, sau đó đi qua các đường Tô Ký, Nguyễn Văn Quá, Trường Chinh… trước khi rẽ vào hẻm cụt 84/90 Tân Sơn Nhì (P.Tân Sơn Nhì). Bên trong là dãy trọ 10 phòng, mỗi phòng chưa đến 20 m², có lối đi chung chật hẹp. Không cần đăng ký tạm trú, PV được bố trí ở chung phòng với 2 phụ nữ MTH.

Huyền đón PV về “lò” nuôi phụ nữ MTH ẢNH: THANH NIÊN

Trong quá trình sinh sống tại khu trọ, những mắt xích trong đường dây đẻ thuê xuyên biên giới dần lộ diện. Từ khâu tuyển chọn trên mạng xã hội, đến tiếp cận trực tiếp, rồi đưa về nuôi tập trung, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, chuẩn bị giấy tờ sang Thái Lan cấy phôi…, tất cả được vận hành theo một quy trình khép kín.

Trong đó, Huyền cùng chồng là Nguyễn Trúc Giang (41 tuổi, quê Đồng Tháp; cùng ở trong dãy trọ thuộc hẻm 84/90 Tân Sơn Nhì) được xác định là người điều hành toàn bộ hoạt động tại TP.HCM, bao gồm tuyển chọn, bố trí nơi ăn ở, chi trả tiền công, cung cấp thuốc men, giám sát sinh hoạt, sinh nở của các phụ nữ MTH, giao con...

Vợ chồng Huyền, Giang (hàng trên), Liễu (hàng dưới, bên trái), Thắm ẢNH: THANH NIÊN

Ngoài ra, một phụ nữ tên Thu Ba, được cho là người cầm đầu đường dây đẻ thuê, sống ở Thái Lan và thường xuyên được nhóm này nhắc đến trong quá trình trao đổi. Hỗ trợ cho Huyền và Giang còn có Nguyễn Thị Thắm (41 tuổi, quê An Giang) và một phụ nữ tên Liễu. Cả 2 từng là người MTH trong đường dây. Khi đã lớn tuổi, họ được chuyển sang vai trò tìm phụ nữ MTH và theo dõi sinh hoạt, đưa đi khám thai, báo cáo kết quả cho Huyền.

Qua ghi nhận, đường dây này không chỉ hoạt động tại một địa điểm mà phân tán thành nhiều "lò" khác nhau trên địa bàn TP.HCM. Người MTH được bố trí ở từng điểm riêng lẻ, mỗi nơi chỉ 2 - 3 người, nhằm tránh gây chú ý. Ngoài điểm nuôi tại khu trọ hẻm 84/90 Tân Sơn Nhì, còn một căn nhà trong hẻm đường Chiến Lược (P.Bình Trị Đông) và căn hộ tại chung cư Khang Gia - Tân Hương trên đường Tân Hương (P.Phú Thọ Hòa).

Trong thời gian thâm nhập, PV đã tiếp cận với 5 phụ nữ MTH ở các giai đoạn khác nhau của thai kỳ. T.T.T.N (38 tuổi) mang thai hơn 8 tuần (tính đến ngày 7.4); H.T.C (36 tuổi) sang Thái Lan cấy phôi (ngày 16.4); N.C.K.D (35 tuổi) vừa cấy phôi thành công ở Thái Lan và trở về VN (ngày 13.4) để dưỡng thai. PV cũng ghi nhận trường hợp H.T.T.H (20 tuổi) đã sinh con vào ngày 16.4. Ngoài ra, còn một phụ nữ khác đang trong thời gian chờ xuất cảnh.

"G IAM LỎNG, TIÊM THUỐC"

Những người MTH gần như bị "giam lỏng" trong "lò", sinh hoạt theo lịch trình cố định và gần như không có lựa chọn. Họ phải thức đúng giờ, ăn sáng lúc khoảng 7 giờ 30. Ngay sau đó là uống các viên thuốc màu hồng toàn chữ Thái Lan, đặt thêm nhiều loại thuốc khác vào vùng kín, hậu môn, rồi cuối cùng là bị tiêm một loại thuốc có bao bì in chữ "Lovenox" vào vùng bụng và tiêm thêm một loại thuốc lạ vào vùng mông. Tiêm xong, tất cả phải quay lại giường nằm nghỉ. 11 giờ ăn trưa, ngủ trưa. Đến 18 giờ ăn tối, tiếp tục uống thuốc, tiêm thuốc rồi đi ngủ. Mọi hoạt động lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, như một dây chuyền được lập trình sẵn.

Phụ nữ MTH bị buộc sử dụng hàng loạt loại thuốc khác nhau với liều lượng dày đặc mà không có chỉ định từ bác sĩ ẢNH: THANH NIÊN

Huyền tiêm thuốc cho người MTH trước giờ đi ngủ ẢNH: THANH NIÊN

Chỉ vào vùng rốn chi chít vết sẹo do kim tiêm, N.C.K.D kể lúc tiêm vào, cô thấy đau nhói, nhưng buộc phải làm theo mệnh lệnh. T.T.T.N thì cho biết toàn bộ số thuốc này đều do môi giới Huyền cung cấp, họ phải tiêm mỗi ngày để "dưỡng tử cung, giúp thai bám chắc hơn", dù không được cho biết rõ thành phần hay tác dụng về sau.

Thấy PV tỏ ra lo lắng, N. trấn an: "Tui chị quen rồi, sau này sẽ chỉ em tiêm". Nói rồi, người phụ nữ vạch áo, để lộ vùng bụng chi chít vết bầm tím quanh rốn, dấu tích của những mũi tiêm liên tiếp. Tất cả liều dùng đều theo chỉ dẫn miệng của Huyền và tài khoản mạng xã hội có tên Thu Ba.

Không gian sống chật hẹp, sinh hoạt đơn điệu, việc đi lại bị hạn chế tối đa. Nếu muốn ra ngoài hay mua sắm, họ phải xin phép và chờ người của Huyền đi cùng. Trong toàn bộ quá trình, người MTH gần như bị đặt trong tình trạng phụ thuộc và giám sát liên tục.

N HỮNG PHẬN NGƯỜI CHẤP NHẬN ĐÁNH ĐỔI...

Qua tiếp xúc, phần lớn phụ nữ tại đây đều có hoàn cảnh khó khăn, không có công việc ổn định, thiếu hiểu biết pháp lý nên chấp nhận đánh đổi sức khỏe để MTH vì mục đích thương mại. Chị N. cho biết đã ly hôn, một mình nuôi hai con nhỏ, cuộc sống chật vật nên được giới thiệu tham gia đường dây MTH với mức thù lao lên đến hàng trăm triệu đồng. Khoảng tháng 2.2026, N. được đưa sang Thái Lan cấy phôi và đến giữa tháng 4, thai đã khoảng 8 tuần.

Dãy trọ tại hẻm 84/90 Tân Sơn Nhì là tụ điểm đầu tiên của đường dây MTH ẢNH: THANH NIÊN

Mọi hoạt động cung cấp, sử dụng thuốc đều do Huyền điều phối ẢNH: THANH NIÊN

Một trường hợp khác là Liễu, từng trực tiếp MTH nhưng nay chuyển sang làm "trợ lý" cho đường dây. Đổi lại, Liễu được bố trí ăn ở miễn phí tại khu trọ và nhận hoa hồng 500.000 đồng/lần khi đưa thai phụ đi thăm khám.

Tuy nhiên, không phải sự đánh đổi nào cũng mang lại kết quả. Điển hình là trường hợp cô gái tên A. (quê Đà Nẵng). Dù được đưa đi cấy phôi tại Thái Lan đến 3 lần, song tất cả đều thất bại. Sau mỗi lần như vậy, A. tiếp tục quay về khu trọ, sử dụng thuốc, chờ đến đợt cấy tiếp theo với hy vọng mong manh sẽ đậu thai để nhận tiền công.

Liễu tiết lộ có nhiều trường hợp cấy phôi nhiều lần vẫn thất bại và không nhận được tiền. "Nếu không đậu thì coi như mất trắng, cả phụ nữ lẫn môi giới đều không được gì", Liễu nói.

Ngoài khu trọ, hành trình MTH còn bao gồm những chuyến bay sang Thái Lan, nơi diễn ra một trong những công đoạn quan trọng nhất của đường dây: cấy phôi và "đặt nền móng" cho những đứa trẻ được đặt hàng từ trước… (còn tiếp)