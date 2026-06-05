Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Giáp mặt môi giới

V Ỏ BỌC TƯ VẤN HIẾM MUỘN

Đầu tháng 3.2026, lần theo dấu vết trên mạng xã hội Facebook, PV Thanh Niên phát hiện các hội nhóm "mang thai hộ" (MTH) hoạt động dưới vỏ bọc tư vấn hiếm muộn. Bề ngoài, các bài đăng chỉ dừng ở mức chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn y tế. Tuy nhiên, khi đi sâu vào tương tác, phía sau những dòng tư vấn tưởng chừng bình thường ấy, đường dây môi giới MTH xuyên biên giới, được tổ chức tinh vi, đã dần lộ diện.

Trong một số hội nhóm liên quan từ khóa "mang thai hộ", có một tài khoản nổi bật với nhiều bài đăng "hỗ trợ tư vấn" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thực tế, không dễ để thâm nhập thị trường ngầm này. Nhóm quản trị viên luôn tỏ ra cẩn trọng khi liên tục sàng lọc thành viên, hạn chế bình luận công khai, yêu cầu chuyển sang nhắn tin riêng. Nhiều tài khoản lạ bị loại khỏi nhóm chỉ sau vài phút tham gia. Trong suốt 1 tháng, nhóm PV sử dụng hơn 10 tài khoản với nhiều "vai diễn" khác nhau để tiếp cận. Tuy nhiên, hầu hết đều bị từ chối hoặc không được phản hồi. Chỉ duy nhất một tài khoản lọt qua "cánh cửa" đầy cảnh giác này.

Tại đây, một tài khoản ẩn danh thường xuyên đăng nội dung: "Chuyên tư vấn IVF/IUI tại Thái Lan, giải pháp phù hợp cho từng nhu cầu và hoàn cảnh gia đình. Liên hệ 0911636883 để được tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ pháp lý…". Ngày 30.3, số điện thoại nói trên với tên "Ngọc IVF Thailand" kết nối qua Zalo chúng tôi. Tuy nhiên, người này không trao đổi trực tiếp mà lập tức tạo một nhóm chat kín, thêm một tài khoản khác tên Nguyễn Hồ Quang Vinh vào rồi rời khỏi nhóm chat với lý do "chị bận việc, người này sẽ trao đổi thay". Tài khoản tên Nguyễn Hồ Quang Vinh tiếp tục "sàng lọc" bằng cách yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân: tên, tuổi, quê quán, hoàn cảnh gia đình, chu kỳ kinh nguyệt…

Dưới vỏ bọc "tư vấn", một đường dây "đẻ thuê" đang vận hành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi điền đầy đủ, PV được yêu cầu chuyển sang trao đổi qua điện thoại. Lý do được đưa ra ngắn gọn: "Đừng nhắn tin nhiều, để chị gọi". Người gọi có giọng phụ nữ miền Nam, đặt hàng loạt câu hỏi như biết đến dịch vụ qua đâu, vì sao muốn MTH, hoàn cảnh ra sao… Sau đó người này yêu cầu gửi hình CCCD để "kiểm tra thông tin". Chỉ ít phút sau, người này gọi lại, thông báo sẽ sắp xếp một cuộc hẹn trực tiếp.

G IÁP MẶT MÔI GIỚI MTH

Theo lịch hẹn, chiều 3.4, PV Thanh Niên có mặt tại một quán cà phê trên đường Tô Ký, P.Đông Hưng Thuận (TP.HCM). Khoảng 19 giờ, một chiếc xe máy màu trắng, biển số 66M1-679.24 do một người đàn ông điều khiển chở một phụ nữ (sau này chúng tôi biết được đó là Nguyễn Trúc Giang, 41 tuổi, và vợ là Hồ Thanh Huyền, 38 tuổi, cùng quê Đồng Tháp), dừng cách điểm hẹn chừng 50 m, nhìn ngó. Sau đó, họ liên tục di chuyển qua lại như thăm dò. Phải đến gần 30 phút sau, Huyền mới bước vào quán, trong khi Giang vẫn nổ máy xe chờ sẵn bên ngoài.

Các tài khoản đều tham gia dưới chế độ ẩn danh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước khi ngồi xuống, Huyền đảo mắt quan sát xung quanh nhiều lần, thể hiện sự cảnh giác cao độ. Sau vài câu hỏi nhanh về hoàn cảnh, Huyền đi thẳng vào vấn đề. "Làm bên chị, em được bao hết. Ăn ở, sinh hoạt, thuốc men, sinh nở… Khi xong việc (tức sinh con - PV), em nhận 330 triệu đồng, thêm bồi dưỡng 30-50 triệu. Từ lúc cấy đậu thai, mỗi tháng chị đưa 10 triệu. Cần tiền thì ứng trước 20-30 triệu cũng được", Huyền nói.

Người này cho biết đường dây đã hoạt động nhiều năm, tổ chức bài bản. Khách hàng chủ yếu là người Việt, còn phụ nữ mang thai sẽ được nuôi tại TP.HCM trước khi sang Thái Lan cấy phôi, sau đó quay về dưỡng thai, sinh và giao con. Theo lời Huyền, các trường hợp tìm đến đường dây này đa số là những gia đình có điều kiện, muốn "sàng lọc" con, trong đó có nhu cầu lựa chọn giới tính. Ngoài ra, đường dây này còn mua bán trứng, mỗi lần 20 - 25 triệu đồng.

Các hội nhóm liên quan từ khóa "mang thai hộ" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi PV bày tỏ lo ngại vì chưa từng mang thai, Huyền trấn an: "Hiện chị đang nuôi nhiều trường hợp. Có bạn 2006 sắp sinh, có bạn đang mang thai vài tháng, có bạn chuẩn bị bay qua Thái Lan, có bạn vừa cấy về…". Nhắc đến hoạt động nuôi phụ nữ, Huyền cho hay thuê nhà trọ tại nhiều vị trí khác nhau tại TP.HCM, mỗi vị trí chỉ cho 2 phụ nữ MTH ở cùng nhau và giải thích "không tập trung đông, rất nguy hiểm".

Huyền tiết lộ, để chất lượng chăm sóc tốt, tỷ lệ cấy phôi thành công cao và hạn chế bị chú ý, đường dây MTH này có quy định mỗi lần chỉ nhận 3 - 5 khách hàng, không nhận thêm cho đến khi hoàn thành giao con. Đáng chú ý, khi được hỏi về hợp đồng, Huyền tỏ ra chắc chắn: "Làm cái này mà hợp đồng gì. Tiền bạc bên chị sòng phẳng. Em là người nắm cán (giữ con - PV), nên không phải lo".

Cuộc giáp mặt với môi giới mang thai hộ ẢNH: THANH NIÊN

Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh. Chỉ khoảng 7 phút nói chuyện, Huyền tỏ ra sốt ruột, liên tục thúc giục: "Em còn hỏi gì nữa không, nhanh lên… Nếu được thì chị về sắp xếp chỗ ở cho em luôn. Trong lúc chờ đến kỳ kinh nguyệt để đi cấy, chị sẽ cho người làm hộ chiếu cho em".

Giáp mặt môi giới mang thai hộ ẢNH: THANH NIÊN

Trước sự hối thúc của Huyền, chúng tôi không có thời gian bàn phương án, đành trả lời đồng ý. Trước khi rời đi, người phụ nữ này dặn thêm: "Làm cái này đừng nhắn tin nhiều, có gì cứ gọi. Lúc nào chị cũng nghe máy". Nói rồi, Huyền nhanh chóng rời quán, lên chiếc xe đứng chờ sẵn chạy đi.

Môi giới mang thai hộ tên Huyền (phải) gặp PV tại điểm hẹn ẢNH: THANH NIÊN

Cuộc gặp này dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng tôi phác họa một quy trình tuyển chọn kín kẽ, cùng sự cảnh giác cao độ của những người thuộc đường dây môi giới MTH.

Nguyễn Trúc Giang (chồng môi giới Huyền) ngồi canh bên ngoài, liên tục nhìn ngó cảnh giác ẢNH: THANH NIÊN

Đằng sau những lời chào mời "tư vấn" trên mạng, một hoạt động MTH có tổ chức, xuyên biên giới đang âm thầm vận hành. Và cuộc thâm nhập của PV Thanh Niên chỉ mới bắt đầu… (còn tiếp)