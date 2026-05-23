Thời sự

Người cha bị phạt nặng sau khi đăng clip bé trai lái ca nô lên Facebook

Thanh Quân
23/05/2026 19:20 GMT+7

Từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh một bé trai lái ca nô trên sông, lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Tháp đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử phạt cá nhân vi phạm.

Ngày 23.5, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải video bé trai lái ca nô trên sông.

Bé trai 3 tuổi lái ca nô chạy trên sông

ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Theo đó, tài khoản Facebook "Thắng Otô Cũ" đăng tải đoạn clip trong Hội nhóm "Đam mê Jetski Cano Việt Nam", ghi lại hình ảnh một bé trai lái ca nô trên sông. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip khiến nhiều người lo ngại bởi hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Tiếp nhận phản ánh từ cộng đồng mạng, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định người đăng tải clip là anh T.H.T (38 tuổi, ở phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp). Anh T. thừa nhận chiếc ca nô mang số đăng ký BV-1038 trong clip là phương tiện do mình mua lại với giá khoảng 150 triệu đồng.

Người này cũng thừa nhận đã để con trai (3 tuổi) cầm lái ca nô trong khoảng 3 phút, sau đó quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ca nô này đã hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ ngày 3.4.2017. Ngoài ra, giấy đăng ký ca nô vẫn đứng tên chủ cũ, trong khi anh T. cũng chưa có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy theo quy định.

Từ các vi phạm trên, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh T. về các hành vi: sử dụng phương tiện có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hết hiệu lực, không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy và giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu anh T. gỡ bỏ đoạn clip khỏi mạng xã hội.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao phương tiện cho trẻ em hoặc người không đủ điều kiện điều khiển; đồng thời cần đảm bảo đầy đủ giấy tờ, điều kiện an toàn trước khi đưa phương tiện vào hoạt động.

Xử phạt người tổ chức bến khách ngang sông không phép tại Đồng Tháp

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp vừa lập biên bản xử phạt một bến khách ngang sông do hoạt động khi chưa được cấp phép.

