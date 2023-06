Boeing có lo lắng khi máy bay chở khách Trung Quốc cất cánh?

Tuần trước, hãng hàng không China Eastern Airlines đã có chuyến bay đầu tiên của máy bay C919 chở hành khách từ Thượng Hải đến Bắc Kinh - một cột mốc quan trọng đối với tập đoàn Commercial Aviation Corp of China (COMAC).

Theo hãng tin Reuters, ông Dave Calhoun, Tổng giám đốc tập đoàn Boeing (Mỹ), ngày 1.6 nói ông không tin rằng đây là dấu hiệu đánh dấu sự kết thúc vị thế độc quyền do Boeing và đối thủ Airbus (của Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh) nắm giữ.

Theo ông Calhoun, C919 là một "máy bay tốt", nhưng sẽ mất "một thời gian dài" để COMAC xây dựng năng lực sản xuất cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không Trung Quốc. Ông nói rằng dù có thể tăng số lượng C919, COMAC vẫn sẽ tụt hậu so với Boeing và Airbus.

Những hành khách đầu tiên được phục vụ trên máy bay C919 BBC

Ông cũng cho rằng việc có “3 nhà cung cấp trong một thị trường toàn cầu đang phát triển với mức độ và quy mô như thế này không phải là điều đáng sợ nhất", và không cần quá lo lắng về điều đó.

Thay vào đó, tổng giám đốc Boeing nói rằng tập đoàn cần tập trung vào sự cạnh tranh hiện tại và định vị mình để "chiến thắng cuộc đua công nghệ". Ông xác nhận Trung Quốc vẫn là "bạn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi", nhưng hoạt động kinh doanh có thể được điều chỉnh do căng thẳng địa chính trị Mỹ-Trung.

Khi được hỏi về thông tin Airbus đang cân nhắc tung ra phiên bản mới của chiếc A220 – một động thái sẽ thách thức mẫu 737 MAX 8 bán chạy nhất của Boeing – ông Calhoun trả lời: “Điều đó không làm tôi khó chịu”.

Theo ông Calhoun, việc giành lại 50% thị phần cho các đơn đặt hàng máy bay thân hẹp so với Airbus không quan trọng đối với Boeing. Thay vào đó, ông Calhoun cho biết nguyên nhân lớn nhất khiến Boeing mất thị phần trong 4 năm qua là do hãng không có khả năng giao máy bay do một số vấn đề về chuỗi cung ứng.