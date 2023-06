Chủ tịch Tập kêu gọi Trung Quốc sẵn sàng cho tình huống "xấu nhất"

Phát biểu của Chủ tịch Tập được đưa ra khi ông chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX diễn ra ngày 30.5.

Trong cuộc họp, ông Tập nói các vấn đề an ninh quốc gia mà Trung Quốc đang phải đối mặt "phức tạp hơn nhiều và khó giải quyết hơn nhiều" so với trước đây. Theo Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với "các tình huống xấu nhất và cực đoan nhất".

Ông Tập cũng kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy việc xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các rủi ro đối với an ninh quốc gia, tăng cường giáo dục an ninh quốc gia và cải thiện việc quản lý dữ liệu và đảm bảo an toàn trong phát triển trí tuệ nhân tạo.

Nội dung phát biểu trên được ông Tập đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây tiếp tục diễn ra trên nhiều mặt trận. Các bên đã tăng cường giám sát an ninh quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, với việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng loạt công ty Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh và Trung Quốc cũng có các động thái đáp trả.