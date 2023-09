Bơi lội Nhật Bản giải tỏa cơn khát HCV tại ASIAD 19

Chiến thắng của 2 kình ngư Nhật Bản, Tomoru Honda và Daiya Seto cũng làm tiêu tan tham vọng đoạt cú đúp HCV tại ASIAD 19 của kình ngư số 1 Trung Quốc, Wang Shun, người trước đó đã đoạt HCV nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân.

Tomoru Honda giành chiếc HCV đầu tiên cho bơi lội Nhật Bản tại ASIAD 19 AFP

Wang Shun cùng các VĐV bơi lội Trung Quốc tung hoành tại đường đua xanh ASIAD 19 trên sân nhà. Họ đã giành đến 15 HCV trong 20 nội dung thi đấu chỉ sau nửa chặng đường của cuộc thi. Tham vọng của các kình ngư Trung Quốc là toàn thắng ở mỗi nội dung thi đấu quan trọng, như các cuộc đua hỗn hợp cá nhân ở nam và nữ.

Trong đó, kình ngư Wang Shun đã thống trị nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nam. Đây là nội dung VĐV 29 tuổi này từng đoạt HCV tại Olympic Tokyo 2020 (thi đấu năm 2021). Wang Shun tiếp tục đoạt HCV tại ASIAD 19 và phá kỷ lục châu Á với thành tích 1 phút 54 giây 62, trở thành VĐV đạt thành tích nhanh thứ 3 trong lịch sử ở nội dung này.

Wang Shun đặt tham vọng giành tiếp HCV ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân thi đấu ngày 26.9. Tuy nhiên, kình ngư số 1 của Trung Quốc đã gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của các kình ngư Nhật Bản, gồm Tomoru Honda và Daiya Seto, những người rất khát khao giành chiến HCV đầu tiên cho bơi lội Nhật Bản sau 3 ngày trước đó thi đấu không thành công.

"Nam thần" bơi lội Nhật Bản, Daiya Seto là người tấn công quyết liệt Wang Shun từ đầu ở cuộc đua 400 m hỗn hợp cá nhân và Tomoru Honda tăng tốc trong khoảng 100 m cuối để đánh bại thuyết phục kình ngư Trung Quốc, đoạt HCV với thành tích 4 phút 11 giây 40. Daiya Seto về nhì đoạt HCB với thành tích 4 phút 12 giây 88, trong khi Wang Shun an ủi với chiếc HCĐ có thành tích 4 phút 15 giây 12.

"Nam thần" bơi lội Nhật Bản, Daiya Seto AFP

"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy kiệt sức đến như vậy. Bây giờ tôi thậm chí còn không thể đứng được, tôi cần phải nằm xuống để nghỉ ngơi ngay", Daiya Seto nói với các phóng viên.

Đây mới chỉ là chiếc HCV thứ 3 ở nam tại môn bơi lội ASIAD 19 không thuộc về các VĐV Trung Quốc. Trước đó, chỉ có bơi lội Hàn Quốc đoạt 2 HCV ở nội dung 50 m tự do nam của VĐV Ji Yu-chan và nội dung tiếp sức 4 × 200 m tự do nam.

Nữ kình ngư Siobhan Haughey của Hồng Kông AFP

Tương tự, ở đường đua của nữ, các VĐV Trung Quốc đã gần như thâu tóm HCV, trừ trường hợp VĐV Siobhan Haughey của Hồng Kông đoạt cú đúp HCV ở 2 nội dung 100 m và 200 m tự do. Nữ kình ngư số 1 Nhật Bản, Rikako Ikee, từng đoạt 6 HCV tại ASIAD 18, thi đấu không thành công, cô chỉ an ủi với chiếc HCB ở nội dung tiếp sức 4 × 100 m tự do.