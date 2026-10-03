'Bom sex' Pamela Anderson từng 'phá sản' vì chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo

Trong một sự kiện gây quỹ cho hoạt động nghiên cứu AIDS mới đây, Pamela Anderson lần đầu chia sẻ rõ hơn về quãng thời gian đối mặt với căn bệnh từng bị xem như "bản án tử hình" đối với cô. "Bác sĩ nói với tôi rằng có lẽ tôi chỉ còn khoảng 10 năm để sống. Điều khiến tôi sợ không phải cái chết, mà là chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa con còn nhỏ của mình", nữ diễn viên nhớ lại.

Pamela Anderson tiết lộ cuộc chiến chống lại bệnh viêm gan C đã làm cạn kiệt tài sản của cô do chi phí điều trị y tế khi ấy quá đắt đỏ Ảnh: Reuters

Suýt chết vì viêm gan C

Người đẹp 6X thừa nhận lời cảnh báo ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến những quyết định trong cuộc sống của mình: "Tôi chắc chắn điều đó đã tác động và làm thay đổi cách tôi đưa ra quyết định. Nó đã khiến cuộc đời tôi đảo lộn hoàn toàn". Pamela Anderson được chẩn đoán mắc viêm gan C vào cuối những năm 1990, thời điểm căn bệnh này vẫn chưa có phương pháp chữa khỏi hiệu quả. Năm 1991, các loại thuốc khi đó chỉ giúp loại bỏ virus cho chưa đến 10% bệnh nhân. Đến năm 2011, tỷ lệ điều trị thành công đã tăng lên khoảng 50 đến 75%. "Tôi đã rất may mắn. Tôi được tiếp cận phương pháp điều trị từ giai đoạn đầu và phải dùng gần như tất cả số tiền có trong tài khoản ngân hàng để chi trả. Khi đó, bảo hiểm vẫn chưa thanh toán cho phương pháp này. Tôi cảm thấy vô cùng day dứt vì nhiều người khác không có cơ hội tiếp cận điều trị giống như tôi", Pamela Anderson kể. Đến năm 2015, Pamela Anderson cho biết cô đã khỏi viêm gan C.

Viêm gan C mà Pamela Anderson từng mắc là một trong những dạng nhiễm trùng gan phổ biến tại Mỹ. Hiện nay, thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho hơn 95% bệnh nhân, nhưng viêm gan C thường âm thầm tiến triển mà không được phát hiện. Điều này có thể khiến người bệnh được điều trị muộn, từ đó dẫn đến những tổn thương kéo dài đối với gan.

Pamela Anderson cho biết cô nhiễm virus viêm gan C sau khi dùng chung kim xăm hình với chồng cũ Tommy Lee, tay trống của ban nhạc Mötley Crüe. Nữ diễn viên The Naked Gun khẳng định Tommy Lee chưa từng nói với cô rằng anh mắc căn bệnh này. Vào thời điểm đó, cặp đôi cũ đang tranh chấp quyền nuôi hai con trai Brandon và Dylan. Tuy vậy, Tommy Lee nhiều lần phủ nhận việc bản thân từng mắc viêm gan C.

Dù đã được chữa khỏi, Pamela Anderson cho biết căn bệnh từng khiến cô phải sống trong cảm giác "xấu hổ và tội lỗi" suốt một thời gian dài: "Nó cứ ám ảnh tôi mãi. Giống như việc bị lạm dụng tình dục hồi nhỏ, cảm giác như nó đã khắc sâu vào tim tôi là một người khiếm khuyết. Và tôi đã thể hiện bản thân như vậy".

Nữ diễn viên cho rằng chính công việc trong lĩnh vực nghệ thuật đã giúp cô dần vượt qua những cảm xúc tiêu cực đó và nhìn nhận bản thân theo một cách khác. "Tôi không phải là nạn nhân. Tôi là người chiến thắng. Tôi mạnh mẽ và có năng lực hơn rất nhiều so với những gì bản thân từng dám mơ tới. Tôi không phải cô gái yếu đuối chờ được giải cứu, dù đó là một vai diễn rất dễ để người khác gán cho tôi", Pamela Anderson nói.