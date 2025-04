'Bom tấn' đối đầu phim Lý Hải, Victor Vũ ở phòng vé Việt

'Thunderbolts' nhận phản hồi tích cực

Thunderbolts quy tụ dàn sao: Wyatt Russell, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh... ẢNH: MARVEL STUDIOS

Theo Variety, Thunderbolts (tựa Việt: Biệt đội sấm sét) của Marvel đã được trình chiếu trước báo giới và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những khán giả đầu tiên. Tác phẩm được nhận xét là một bước đột phá táo bạo vào tổn thương, chữa lành và cứu chuộc trong khi diễn xuất của nữ chính Florence Pugh nhận nhiều lời khen từ các cây viết phê bình.

Matt Neglia (tổng biên tập của Next Best Picture) đánh giá Thunderbolts là một trong những tác phẩm đen tối nhất từ trước đến nay của Marvel và rất phù hợp với Florence Pugh - người gánh vác phần lớn sức nặng kịch tính của bộ phim. Trong khi đó, Lewis Pullman có màn trình diễn phức tạp khi vào vai một nhân vật đang đấu tranh với chính mình. Vị này đánh giá đây không phải bộ phim Marvel hoành tráng nhất, hài hước nhất hay mạnh mẽ nhất nhưng những góc cạnh thô ráp và sự không hoàn hảo của tác phẩm đều phù hợp với biệt đội "lạc loài" này.

Nhà biên kịch Emily Murray gọi Thunderbolts là một trong những bộ phim Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) hay nhất trong suốt một thời gian dài đồng thời khen ngợi Florence Pugh có màn thể hiện tuyệt vời. "Có rất nhiều tia lửa, sức hút và kể một câu chuyện thực sự xúc động mà bạn có thể đồng cảm", vị này chia sẻ. Trong khi đó, nhà phê bình Brandon Norwood đánh giá: "Cảm thấy sốc vì Thunderbolts lại hay đến vậy. Việc tập trung xây dựng nhân vật và hành động thực tế bộ phim này mang lại cảm giác đây chính là chất Marvel cũ đã gắn bó với chúng ta hơn 1 thập niên".

"Góa phụ đen" Florence Pugh được xem là "linh hồn" của bộ phim ẢNH: MARVEL STUDIOS

Đối thủ 'đáng gờm' của phim Lý Hải, Victor Vũ

Thunderbolts lấy bối cảnh sau Avengers: Endgame (2019) khi nhóm Avengers tan rã, nhân loại không còn được bảo vệ khỏi các mối hiểm họa ở cả bên trong lẫn ngoài trái đất. Đây là lúc Giám đốc CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) xuất hiện và đưa ra lời đề nghị về một "siêu anh hùng đáng tin cậy mới".

Valentina tập hợp những tay sát thủ khét tiếng gồm: Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan), Black Widow/Yelena Belova (Florence Pugh), U.S. Agent/John Walker (Wyatt Russell), Ghost/Ava Starr (Hannah John-Kamen), Red Guardian/Alexei Shostakov (David Harbour) và Taskmaster/Antonia Dreykov (Olga Kurylenko). Những kẻ quen với việc đoạt mạng, các phi vụ đen tối nay phải đứng ra bảo vệ nhân loại, trở thành người hùng.

Phim theo chân một nhóm phản anh hùng bị mắc vào cái bẫy chết người và buộc phải cùng nhau thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm ẢNH: MARVEL STUDIOS

Biệt đội sấm sét đóng vai trò khép lại Kỷ nguyên anh hùng thứ 5 (Phase Five) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel và mở đường cho Avengers: Doomsday (2026). Tác phẩm do đạo diễn Jake Schreier cầm trịch đang được Marvel kỳ vọng làm nên chuyện sau khi Captain America: Brave New World không đạt được thành công về mặt thương mại lẫn phê bình.

Tại Việt Nam, Thunderbolts cạnh tranh với Lật mặt 8: Vòng tay nắng (đạo diễn Lý Hải) và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (đạo diễn Victor Vũ) ở phòng vé khi ra mắt vào dịp 30.4 - 1.5 sắp tới. Với sức ảnh hưởng của thương hiệu siêu anh hùng Marvel, màn đầu tư hoành tráng với khoản kinh phí được dự đoán dao động từ 150 đến 200 triệu USD kèm dàn diễn viên chất lượng, Biệt đội sấm sét được đánh giá là cái tên "đáng gờm" trong cuộc đua doanh thu phòng vé tại Việt Nam cũng như quốc tế vào tuần tới.