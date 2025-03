Lý do Amanda Seyfried từ chối đóng bom tấn 'Vệ binh dải ngân hà' của Marvel

Amanda Seyfried từ chối đóng nữ chính Vệ binh dải ngân hà - loạt phim tỉ đô của Marvel với sự tham gia của tài tử Chris Pratt ẢNH: AFP

Theo Variety, Amanda Seyfried là khách mời mới nhất của podcast Happy Sad Confused và chia sẻ về việc từ chối vai Gamora trong loạt phim tỉ đô Guardians of the Galaxy (Vệ binh dải ngân hà). Nữ diễn viên cho biết cô nhận được lời đề nghị từ đạo diễn James Gunn và hãng Marvel, mất vài ngày suy nghĩ trước khi từ chối vì cho rằng dự án này không dành cho mình. "Tôi không muốn sống ở London suốt 6 tháng trong năm. Thêm nữa là có một bộ phim khác mà tôi thực sự muốn làm với Seth MacFarlane - A Million Ways to Die in the West. Cảm giác như đó là một cơ hội tốt", người đẹp 8X giải thích.

Amanda Seyfried cũng lo lắng Vệ binh dải ngân hà sẽ thất bại ngoài phòng vé và có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô tại Hollywood. "Nhưng tôi đã sai! Tôi chỉ đang tỏ ra thông minh thôi. Điều đó không hề dũng cảm", sao phim Mean Girls nhớ lại.

Cùng với đó, mỹ nhân này cũng không thoải mái với việc phải hóa trang suốt nhiều giờ trước mỗi buổi quay cũng như diễn xuất với phông nền xanh. Ngôi sao 8X giải thích: "Khi ấy tôi đang ở thời điểm bấp bênh trong sự nghiệp của mình và tôi không muốn chịu đựng vì công việc. Ngồi trước bàn trang điểm suốt 4 tiếng rưỡi mỗi sáng có vẻ như chẳng vui vẻ gì. Tôi đã làm một số thứ trên màn hình xanh và đó không phải là điều tốt nhất hay sở thích của tôi khi đó".

Zoe Saldaña hóa thân thành Gamora trong loạt phim Vệ binh dải ngân hà ẢNH: MARVEL STUDIOS

Cuối cùng vai Gamora được giao cho Zoe Saldaña, góp phần lớn duy trì tên tuổi của nữ diễn viên trên màn ảnh toàn cầu, sau thành công của Avatar. Vệ binh dải ngân hà trở thành "bom tấn" của Marvel trong năm 2013 và tiếp tục thành công với hai phần tiếp theo vào năm 2017 và 2023, đem về tổng doanh thu hơn 2,4 tỉ USD. Không chỉ xuất hiện trong loạt phim này, Gamora của Zoe Saldaña còn xuất hiện trong các "siêu phẩm" khác của Marvel là Avengers: Infinity War (doanh thu hơn 2 tỉ USD) và Avengers: Endgame (thu gần 2,8 tỉ USD).

Trước thành công vang dội của Vệ binh dải ngân hà, Amanda Seyfried chia sẻ cô không hối tiếc vì đã bỏ lỡ dự án. "Tôi không hối hận về bất cứ điều gì. Tôi đã tự đưa ra quyết định đó. Nó tốt cho tôi khi đó và cũng tốt cho tôi bây giờ", nữ diễn viên chia sẻ. Cô nói thêm: "Tôi nghĩ rằng Zoe Saldaña và Chris Pratt cũng như tất cả mọi người tham gia bộ phim đều có khoảng thời gian tuyệt vời nhất, điều đó hiệu quả với họ và tôi thích điều đó. Tôi cũng thích việc mình có thể sống theo trực giác của bản thân".

Amanda Seyfried không hối hận vì bỏ lỡ "bom tấn" tỉ đô ẢNH: AFP

Amanda Seyfried sinh năm 1985, cô bén duyên với phim ảnh từ năm 15 tuổi và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: Mean Girls, Mamma Mia!, Thư gửi Juliet, Những người khốn khổ, Mark, The Dropout… Hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật, người đẹp nhận được 1 giải Emmy, 1 giải Quả cầu vàng, 1 đề cử Oscar cùng nhiều sự công nhận khác.