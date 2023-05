Mỹ nhân phim 'Vệ binh dải ngân hà' diện đầm cắt xẻ táo bạo của Công Trí

Karen Gillan khoe vẻ gợi cảm trong thiết kế cắt xẻ táo bạo của Công Trí DISNEY

Karen Gillan đang là cái tên thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế khi tái xuất màn ảnh rộng với Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Vệ binh dải ngân hà 3) cùng dàn sao quen thuộc: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista… Tại buổi ra mắt tác phẩm ở Miami, Florida (Mỹ) vào tuần trước, nữ diễn viên xinh đẹp thu hút sự chú ý trong chiếc đầm đen gợi cảm đến từ thương hiệu Công Trí. Loạt khoảnh khắc đáng nhớ của sao nữ 36 tuổi tại sự kiện cũng vừa được cô chia sẻ trên Instagram hôm 7.5.



Bộ cánh được Karen Gillan lựa chọn để tỏa sáng tại buổi ra mắt kể trên là mẫu đầm cổ đổ chữ U kèm đường cut-out vòng dưới chân ngực. Tuy chỉ mang sắc đen đơn thuần nhưng những khoảng hở vừa táo bạo vừa tinh tế đã giúp mỹ nhân Scotland khoe trọn sắc vóc quyến rũ trên thảm đỏ. Thiết kế chân váy midi kèm đường xẻ tà bất đối xứng vừa giúp người đẹp thoải mái di chuyển, đồng thời tạo cân bằng với khoảng hở phía trên của trang phục. Karen chọn phụ kiện là mẫu găng tay dáng rộng phá cách, bám sát nguyên mẫu từ lookbook mùa Xuân hè 2023 của nhà mốt Công Trí. Cô tối giản phụ kiện cũng như son phấn, để màu tóc đỏ rực rỡ tôn lên sắc đen từ bộ cánh.

Karen Gillan tại buổi công chiếu Guardians of the Galaxy Vol. 3 ở Florida hôm 2.5 vừa qua. Thiết kế được nữ diễn viên lựa chọn nằm trong bộ sưu tập Xuân hè 2023 của thương hiệu Công Trí

DISNEY

Karen Gillan (đứng ngoài cùng) trong Vệ binh dải ngân hà 3 MARVEL STUDIOS

Karen Gillan sinh năm 1987 tại Scotland và hoạt động nghệ thuật từ năm 2006. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Cô trở nên nổi tiếng với vai Amy Pond trong loạt phim ăn khách Doctor Who (2010 - 2013) cùng loạt tác phẩm Outcast, Not Another Happy Ending, Inadmissible Evidence, Jumanji: Welcome to the Jungle… Đặc biệt, minh tinh 8X trở thành ngôi sao quốc tế khi đóng vai Nebula trong loạt bom tấn siêu anh hùng Guardians Of The Galaxy (Vệ binh dải ngân hà) và hai phần cuối của Avengers, thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel.

Trong loạt phim ăn khách, nhân vật của mỹ nhân 8X là một người máy, từng là con gái nuôi của ác nhân Thanos. Để hóa thân thành Nebula, sao nữ phải cạo trọc đầu, che đi vẻ ngoài xinh đẹp bằng lớp hóa trang được chuẩn bị suốt 3 tiếng đồng hồ trước mỗi lần quay phim. Những nỗ lực của Karen Gillan đã đưa Nebula từ khởi đầu nhân vật phụ dần trở thành nhân tố nổi bật của Guardian of the Galaxy qua 3 phần phim.

Trong lần trở lại màn ảnh rộng cùng biệt đội siêu anh hùng quen thuộc, Guardians of the Galaxy Vol. 3 nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả cũng như giới chuyên môn khi nỗ lực mang đến cái kết trọn vẹn cho đội vệ binh dải ngân hà. Phim hiện thu về hơn 282 triệu USD từ phòng vé toàn cầu sau khi được trình làng hôm 5.5 vừa qua.