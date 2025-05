Bom tấn gây bão ở Mỹ giữ vị trí thứ 3 phòng vé Việt

Thunderbolts thu về 11,5 triệu USD trong buổi chiếu sớm hôm 1.5. Đây là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho bộ phim siêu anh hùng của Marvel.

Bộ phim toàn sao, do Florence Pugh và Sebastian Stan dẫn đầu, đã khởi động phòng vé mùa hè, chinh phục cả giới phê bình và khán giả.

Florence Pugh (vai Yelena Belova) trong bom tấn Thunderbolts ẢNH: GALAXY

Tính đến sáng 2.5, Thunderbolts đạt điểm khán giả là 95% trên Rotten Tomatoes, trở thành phim có số điểm cao thứ 3 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, ngang bằng với Spider-Man: Far From Home, chỉ sau Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (98%) và Spider-Man: No Way Home (97%). Tất nhiên, vẫn còn sớm và số điểm có thể thay đổi 1% hoặc 2% khi cuối tuần trôi qua. Và trên các cuộc thăm dò ý kiến của PostTrak, khán giả đang dành cho bộ phim 4,5 trên 5 sao.

Các đánh giá cho thấy bộ phim sẽ mở màn trong phạm vi 70 triệu USD đến 73 triệu USD tại Bắc Mỹ và 160 triệu USD đến 175 triệu USD trên toàn cầu, so với kinh phí sản xuất 180 triệu USD. Xét theo cách truyền miệng, con số doanh thu có thể tăng cao hơn nữa.

Trailer phim Thunderbolts

Thunderbolts là điểm then chốt đối với Marvel khi hãng khởi động một loạt phim mới được mong đợi. Do Jake Schreier đạo diễn, Thunderbolts tập hợp một nhóm người ngoài cuộc - những người khám phá ra tiềm năng của mình - trở thành anh hùng khi làm việc cùng nhau.

Thunderbolts thành công nhờ nhiều yếu tố

Ngoài Florence Pugh (vai Yelena Belova) và Sebastian Stan (Bucky Barnes), bộ phim còn có sự tham gia của Wyatt Russell (John Walker), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Lewis Pullman (Bob), Hannah John-Kamen (Ghost), Olga Kurylenko (Taskmaster, Julia Louis-Dreyfus (giám đốc CIA Valentine Allegra de Fontaine)…

"Florence Pugh và Sebastian Stan dẫn dắt một cuộc phiêu lưu Marvel tươi mới, đầy cảm xúc. Thành công do dàn diễn viên hấp dẫn nhưng cũng nhờ vào sự đổi mới của đội ngũ sáng tạo với cách tiếp cận đặc biệt thể loại này", nhà phê bình phim chính của tờ The Hollywood Reporter David Rooney viết trong bài đánh giá của mình.

Ở nước ngoài, phim được công chiếu cùng thời điểm phát hành tại Bắc Mỹ, bao gồm cả Trung Quốc. Tại Việt Nam, Thunderbolts (Biệt đội sấm sét) khởi chiếu từ 1.5, hiện xếp thứ 3 doanh thu phòng vé Việt với 10,9 tỉ đồng, sau Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (102,7 tỉ đồng) và Lật mặt 8: Vòng tay nắng (118 tỉ đồng).